Parras, Candela y Viesca más demandados para tour-operadores durante julio: ATOC

El secretario general de la Asociación de Tour Operadores (ATOC), Gabriel Jiménez García indicó que Parras es el destino donde han tenido más demanda los tour operadores en julio, tanto para recorridos turísticos en la ciudad como para la visita en los viñedos.

Parras , Candela y Viesca son los destinos donde más han solicitado los recorridos de los tour-operadores durante el mes de julio, asimismo quienes han estado visitando más el estado es turismo nacional, se concentra en familias en grupos promedio de seis personas.

VIÑEDOS Y SUS RECORRIDOS

En el caso de los viñedos, comentó que se debe hacer una reservación previa, asimismo el recorrido se lleva en promedio dos horas y media, por ello, la recomendación de visitar máximo dos en un día. Entre los viñedos que más piden está Casa Madero, Las Pudencianas, Parvada y Rivero González, entre otros.

SENDERISMO Y DUNAS

En el caso de Candela comentó que está el turismo cinegético, el recorrido por la sierra, el senderismo, el cañonismo y turismo de aventura, mientras que en el caso de Viesca están las dunas, pero también la semana pasada fue la fiesta patronal y esto llevó gente al municipio.

OTROS RECORRIDOS Y COMENTARIOS SOBRE EL MUNDIAL

Por lo pronto, comentó que en Parras cuentan con cinco tipos de recorridos, en Saltillo tres, en Torreón cinco, en Viesca dos, en Candela tres y en Ocampo un recorrido.

Finalmente en verano comentó que esperan la misma demanda en julio y en agosto, toda vez además de que el Mundial movió muchas cosas este año.

Además, Jiménez García hizo hincapié que el Regreso a Clases que movió el Gobierno Federal, generó también un movimiento en la estacionalidad, ya que antes el regreso a clases era a mediados de agosto y las vacaciones fuertes eran en julio, pero ahora se extendió por ello la derrama de visitantes no cayó tan fuerte en julio como en otros años a excepción de Parras, toda vez que agosto es todavía un mes completo para vacacionar.