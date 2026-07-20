Vacaciones desde Saltillo cuestan hasta 18% más que hace dos años

Salir de vacaciones desde Saltillo es hoy, en promedio, 18 por ciento más caro que hace dos años, de acuerdo con los precios promedio del INEGI que muestran que los paquetes turísticos con traslado terrestre acumulan un incremento de 17.9 por ciento entre 2024 y 2026, mientras que los viajes con avión registran un aumento promedio de 18.5 por ciento, aunque con diferencias marcadas entre destinos debido a la volatilidad de las tarifas aéreas y hoteleras. En los destinos con traslado terrestre analizados por el INEGI, los incrementos fueron constantes durante los tres años analizados. El paquete a Zacatecas con hospedaje de tres estrellas pasó de 2 mil 276 pesos en 2024 a 2 mil 518 pesos en 2025 y a 2 mil 785 pesos en 2026, un incremento acumulado de 22.4 por ciento.

El viaje a Guanajuato con hotel de cuatro estrellas aumentó de 4 mil 586 pesos a 5 mil 43 pesos y posteriormente a 5 mil 117 pesos, lo que representa un alza de 11.6 por ciento en el periodo. Por su parte, el paquete a Tampico pasó de 5 mil 176 pesos en 2024 a 5 mil 505 pesos en 2025 y a 6 mil 189 pesos en 2026, un incremento acumulado de 19.6 por ciento. En contraste, los paquetes con traslado aéreo mostraron un comportamiento mucho más variable, por ejemplo, un viaje a Los Cabos pasó de 13 mil 129 pesos en 2024 a 21 mil 370 pesos en 2025. Aunque en 2026 descendió ligeramente a 20 mil 672 pesos, el destino acumula un incremento de 57.4 por ciento respecto a hace dos años.

En el caso de Cancún, el paquete costaba 15 mil 974 pesos en 2024, cayó a 10 mil 846 pesos en 2025 y repuntó a 15 mil 601 pesos en 2026. Pese a esa recuperación, su precio actual permanece 2.3 por ciento por debajo del registrado hace dos años. Por su parte, la Ciudad de México fue el destino aéreo más estable. El paquete pasó de 8 mil 808 pesos en 2024 a 8 mil 378 pesos en 2025 y volvió a subir a 8 mil 856 pesos en 2026, apenas 0.5 por ciento por encima de su precio inicial.

Temas

Vacaciones Economía A20

Localizaciones

Saltillo

