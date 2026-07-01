Peñoles, entre las empresas con mayores pérdidas en la Bolsa Mexicana durante 2026

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    Peñoles, entre las empresas con mayores pérdidas en la Bolsa Mexicana durante 2026
    Peñoles tuvo un muy buen año en el mercado de valores durante 2025, sin embargo, en este año ha tenido minusvalías. Especial

En este primer semestre del año, la empresa coahuilense perdió fuerza, luego de un rally alcista en 2025

La coahuilense Industrias Peñoles se ubicó entre las empresas con el peor desempeño bursátil durante la primera mitad de 2026, luego de que el precio de sus acciones acumulara una caída de 19.4 por ciento en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

De acuerdo con datos de Investing.com, la minera ocupó el segundo lugar entre las mayores pérdidas dentro del S&P/BMV IPC, el principal índice bursátil del país, integrado por las 35 emisoras de mayor importancia en el mercado mexicano.

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El retroceso contrasta con el desempeño que registró la compañía durante 2025, cuando fue una de las empresas con mayores ganancias impulsada por el alza internacional en los precios del oro y la plata.

En el balance del primer semestre de este año, únicamente la cadena de autoservicios Chedraui presentó una caída mayor, con un descenso de 27.4 por ciento en el valor de sus acciones. En tercer lugar se ubicó Gentera, con una contracción de 17.7 por ciento.

La casa de bolsa Monex explicó que el desempeño de las emisoras con mayores pérdidas responde, principalmente, a un ajuste en las expectativas para el cierre del año, así como a una mayor sensibilidad frente a la volatilidad cambiaria.

Asimismo, señaló que algunos sectores enfrentan posibles cambios regulatorios, menores niveles de rentabilidad y retos particulares de cada industria, factores que han presionado el comportamiento de sus acciones.

Pese al retroceso de Peñoles y otras compañías, el mercado bursátil mexicano mantuvo un desempeño favorable durante la primera mitad del año. El S&P/BMV IPC avanzó 4.1 por ciento entre enero y junio e incluso alcanzó nuevos máximos históricos.

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Del total de empresas que integran el índice, 19 registraron ganancias y 16 cerraron el semestre con pérdidas.

Entre las emisoras con mejor desempeño destacaron Orbia, con un alza de 44.6 por ciento en el precio de sus acciones; BanBajío, con un incremento de 24.6 por ciento, y FEMSA, con una ganancia de 22.9 por ciento.

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