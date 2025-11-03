Pese a incertidumbre Vynmsa espera que mercado e inversiones se reactiven en 2026

/ 3 noviembre 2025
    Pese a incertidumbre Vynmsa espera que mercado e inversiones se reactiven en 2026
    Mario Chapa informó que el año pasado fueron tres los proyectos que se realizaron en Ramos Arizpe de nuevas naves para la industria. FOTO: REBECA RAMÍREZ/VANGUARDIA.

Pronostican un cierre de año muy positivo, pues se tienen en puerta la construcción de otra nave más en Vymsa Ramos Arizpe y dos más en Torreón

Las empresas que quieren invertir en México se están adaptando a la incertidumbre y confían que el Tratado entre México Estados Unidos y Canadá (T-MEC) se cerrará el próximo año; está combinación está generando que ya no esperen para realizar sus inversiones y con ello se active el mercado, señaló Mario Chapa del Campo.

El CEO de Vynmsa Desarrollos señaló que el primer semestre del año fue muy despacio en el arrendamiento de naves industriales, sin embargo, este segundo semestre se tiene un mejor ritmo en el arrendamiento de naves industriales disponibles.

En el caso de Coahuila, comentó que este año estarán cerrando con 7 naves industriales nuevas, tres de ellas ubicadas en Ramos Arizpe y cuatro en Torreón, mientras que el año pasado fueron tres los proyectos que se realizaron en Ramos Arizpe.

Entre los proyectos de este año, comentó que fueron dos naves industriales en Vymsa Ramos IV y una nave terminada en Vynmsa Torreón, asimismo se va a iniciar construcción de otra nave más en Vymsa Ramo IV y dos más en Torreón.

Por lo que respecta al giro de las empresas, comentó que están desde logística, automotriz y electrodomésticos entre otros, por lo que además de ver un mejor cierre de año, prevén también un buen inició de año.

Finalmente indicó que cada vez se detienen menos las inversiones y las empresas están activando los planes que tuvieron detenidos el último año.

