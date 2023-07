Pide Coparmex aprovechar las ventajas del nearshoring

El presidente nacional de Coparmex, José Medina Mora, dijo que el nearshoring es la mayor oportunidad que tiene el país, sin embargo, el 95% de la inversión extranjera que recibió México el año pasado fue por reinversión de utilidades, mientras que hay 35 mil millones de dólares que no llegaron al país.

Agregó que las empresas que quieren venir a invertir a México dicen que faltan espacios en los parques industriales, así como energía y energía limpia.

TE PUEDE INTERESAR: Llegarán a México 453 empresas entre 2024 y 2025: AMPIP

Medina Mora estimó que el año pasado la inversión extranjera que llegó al país fue de 35 mil millones de dólares, pero de ella el 95% fue reinversión de utilidades y sólo un 5% fue inversión nueva; en tanto, hay otros 35 mil mdd que pudieron haber llegado al país, pero no llegaron y se fueron a otros países

“Hay un gran apetito por venir a invertir, se ve a México como el mejor país para invertir en América Latina, sin embargo, esas inversiones se van a otros países como Brasil, por no tener infraestructura”, dijo.

Dejó en claro que de no corregir los tres faltantes que tiene el país (falta de espacios en los parques industriales, energía y energía limpia), no llegarán esas inversiones. Señaló que es una oportunidad que llega cada 100 años y no se está aprovechando.

El presidente nacional de Coparmex compartió que por las diferencias que existen entre Estados Unidos y China, el segundo dejó de venderle a EU el 4% de su comercio, pero México sólo aprovechó el 0.5%, mientras que Vietnam se quedó con el 1.8%, casi la mitad de lo que dejó de venderle China.

“Si no ofrecemos estado de derecho, seguridad, a las empresas que quieran invertir y por otro lado la infraestructura de parques industriales, energía y energía limpia, se nos va ir”, y añadió ya se perdió un año.