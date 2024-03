Por desconocimiento, nueve de cada 10 trabajadores no tramita devoluciones fiscales

Alrededor del 90 por ciento de las personas físicas registradas bajo el régimen de sueldo y salarios ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) no tramitan o son omisas en solicitar devolución de impuestos.

“Hasta un 90 por ciento (de los contribuyentes) no contratan a un contador y no presentan declaración anual de impuestos, por lo tanto, no reclama devoluciones que pueden estar a su favor”, declaró el especialista, Fernando Valdovinos.

Por lo general, las personas físicas asalariadas no piden facturas y no tienen cómo reclamar la devolución de impuestos, dijo el asesor en materia fiscal.

En 2023, los 50 millones 24 mil 797 personas físicas registradas bajo el régimen de sueldo y salarios aportaron al fisco un billón 123 mil 479 millones de pesos.

Eso significa que las personas físicas aportaron 153 mil millones de pesos más que las empresas registradas ante el SAT, que reportaron un pago de impuestos de 970 mil 325 millones de pesos en ese periodo.

Los llamados grandes contribuyentes, como Pemex y CFE, reportaron pagos al SAT de 2 billones 292 mil 409 millones de pesos que son el 51 por ciento de los impuestos totales y eso representó el principal sostén de los ingresos tributarios en México, afirmó Fernando Valdovinos, director general de FIXAT.

En el periodo enero-diciembre de 2023, los ingresos tributarios alcanzaron 4 billones 517 mil 730 millones de pesos, es decir, 705 mil 210 millones de pesos más en términos nominales, respecto al mismo periodo de 2022.

Entre 2021 y 2023 se sumaron al Servicio de Administración Tributaria (SAT) 5.1 millones de nuevos contribuyentes personas físicas, de los cuales un poco menos de un millón son trabajadores autónomos.

De los autónomos que suman 11 millones 354 mil contribuyentes, Valdovinos consideró que solo alrededor del 20 por ciento de estos últimos cumple de forma oportuna y en tiempo con sus declaraciones mensuales y pago de impuestos ante la autoridad fiscal.

Al cuarto trimestre de 2023, del total de contribuyentes activos con obligaciones fiscales, el 96 por ciento corresponde a personas físicas (78 por ciento a sueldos y salarios y 18 por ciento a los demás regímenes fiscales) y el 4 por ciento a personas morales.

Los Grandes Contribuyentes (personas morales) representan el 0.02% del padrón de contribuyentes. La aportación del segmento de Grandes Contribuyentes ascendió a 2 billones 292 mil 409 millones de pesos, lo que representó el 51% de los ingresos tributarios totales.

“Los Grandes Contribuyentes captan el IVA de los bienes y servicios gravados que venden, el cual es pagado por los consumidores, para posteriormente enterrarlo al SAT”, expresó.

El director del despacho contable, que opera con inteligencia artificial dirigida principalmente a contribuyentes freelance, dijo que 8 de cada 10 contribuyentes trabajadores autónomos no cumplen con sus declaraciones mensuales a tiempo y pago oportuno de impuestos.

“Las cifras oficiales que hemos recogido del SAT y tomando el promedio de los últimos tres años, ósea del 2020 al 2023, se han sumado al padrón de contribuyentes en promedio cada año 1.7 millones de personas nuevas que tienen obligaciones de declarar impuestos cada año”, destacó Valdovinos.

Agregó que en los últimos 3 años (2020-2023) de los 1.7 millones registrados en promedio anual, 300 mil cada año inscritos, son trabajadores completamente autónomos, o sea que no trabajan para ningún empleador y laboran por su cuenta y los otros 1.4 millones son empleados.

