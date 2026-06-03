Presenta CIAC Coahuila plataforma para impulsar economía circular

El Clúster de la Industria Automotriz de Coahuila (CIAC) presentó la Plataforma de Economía Circular para la Competitividad, iniciativa orientada a acompañar a las empresas del sector automotriz en la transición hacia procesos más eficientes, sostenibles y rentables.

La presidenta del CIAC, Lourdes Cobos, acompañada por el director del Clúster, Ricardo Uribe, así como la consultora de CEPAL, Juanita Duque y la directora de IGNIS, Ana Zavala, presentaron los pormenores de está plataforma.

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El proyecto fue desarrollado con el apoyo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y respaldado por la Sociedad Alemana para la Cooperación Internacional (GIZ), a través del programa “Transforma tu IAP a través de la Economía Circular y la dimensión de género”.

El objetivo es fortalecer las capacidades de la industria para identificar oportunidades de circularidad y convertirlas en proyectos con impacto económico, ambiental y social.

Destacaron que la Economía Circular es un factor cada vez más relevante para la competitividad de las empresas, especialmente en sectores integrados a cadenas globales de valor como la industria automotriz.

Entre los desafíos clave del sector que atenderá la plataforma están la reducción de costos, optimizar el uso de materiales, aprovechar subproductos industriales, entre otros.

Añadió que cuatro son los componentes de la plataforma los cuales apuntan a la capacitación y generación de proyectos, Marketplace de simbiosis industrial, desarrollo de proveedores con perspectiva de género, articulación financiera, sostenibilidad con impacto en el negocio y hacia un ecosistema automotriz más competitivo.

ARRANCARA CON SEIS EMPRESAS ANCLA

Durante rueda de prensa, se explicó sobre experiencias de programas de este tipo en América Latina e incluso en México, los cuales han generado ahorros a las empresa participantes de hasta 84 mil y 170 mil dólares por industria.

En el caso de Coahuila, el proyecto estará iniciando con seis empresas tractoras y se espera que esto impacte también a 60 proveedores de ellos, asimismo el tema con el que se estará empezando será el de eficiencia energética porque es una necesidad que tiene la región, toda vez que se está topado en la parte de generación y por ello, desde la industria lo que se puede buscar es la eficiencia energética.

En cuanto a este último punto, será el siguiente semestre cuando inicien con esta actividad, donde primero habrá seis meses de capacitación para las empresas.

Así cómo se llevarán otros seis meses en la implementación de los proyectos para a parir de ahí empezar a generar resultados que dependerán en cada empresa; para algunas serán ahorro en su consumo energético y para otros será contar con energía estable y sin paros energéticos

Finalmente se comentó que un requisitos que se tiene dentro de la negociación de nuevos proyectos, no solamente se contempla los costos y productos, sino también tener energía sustentable y circular, así como contar con temas de reciclaje y responsabilidad con el medio ambiente.