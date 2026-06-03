Asueto obligatorio por Mundial afectaría operaciones por no ir conforme a la Ley Federal del Trabajo

Declarar el debut de la Selección Mexicana en la Copa Mundial de Fútbol como descanso obligatorio podría acarrear dificultades a los empleadores por representar una compensación extraordinaria, paralizaría la producción e impactaría en los estados financieros, manifestó el bufete de abogados Fisher Philips.

”Declarar un día de asueto obligatorio imprevisto implicaría para las organizaciones el pago de un salario doble adicional a quienes operen, conforme al artículo 75 de la Ley Federal del Trabajo, o el cierre de líneas de producción. Al mantenerse como una jornada laboral ordinaria, se garantiza la operación económica continua”, explicó Germán de la Garza, socio y director regional de Fisher Phillips en México.