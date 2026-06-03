Asueto obligatorio por Mundial afectaría operaciones por no ir conforme a la Ley Federal del Trabajo

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    Asueto obligatorio por Mundial afectaría operaciones por no ir conforme a la Ley Federal del Trabajo
    Fisher Phillips es un bufete de abogados líder a nivel mundial que representa exclusivamente a la gerencia en materia laboral, de empleo, derechos civiles y cumplimiento normativo en el lugar de trabajo. VANGUARDIA

‘Declarar un día de asueto obligatorio imprevisto implicaría para las organizaciones el pago de un salario doble adicional a quienes operen’, impactando en las organizaciones

Declarar el debut de la Selección Mexicana en la Copa Mundial de Fútbol como descanso obligatorio podría acarrear dificultades a los empleadores por representar una compensación extraordinaria, paralizaría la producción e impactaría en los estados financieros, manifestó el bufete de abogados Fisher Philips.

”Declarar un día de asueto obligatorio imprevisto implicaría para las organizaciones el pago de un salario doble adicional a quienes operen, conforme al artículo 75 de la Ley Federal del Trabajo, o el cierre de líneas de producción. Al mantenerse como una jornada laboral ordinaria, se garantiza la operación económica continua”, explicó Germán de la Garza, socio y director regional de Fisher Phillips en México.

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El bufete de abogados que representa a la gerencia de empresas insistió que cualquier esquema de asueto no considerado en la Ley Federal del Trabajo responde a “invitaciones institucionales” y que no representan la suspensión de las obligaciones contractuales —para empleadores y trabajadores— ni modifican el calendario laboral oficial.

”Las comunicaciones de las autoridades laborales locales y federales son invitaciones para acordar esquemas que permitan a los empleados seguir el evento deportivo, pero no modifican el calendario de días de descanso que establece la Ley Federal del Trabajo. Las empresas operan bajo una jornada laboral ordinaria”, precisó Germán de la Garza.

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El especialista enfatizó los impactos financieras que implicaría una interpretación fuera de ley de la norma en el contexto del partido inaugural, desde las sedes oficiales del Mundial hasta el resto del país.

(Con información de medios nacionales)

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Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

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