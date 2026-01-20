Prevé IMEF que México pierda participación en sector petrolero frente a Venezuela

/ 20 enero 2026
    Prevé IMEF que México pierda participación en sector petrolero frente a Venezuela
    Actualmente Venezuela produce un millón de barriles diarios, mientras México 1.3 millones. FOTO: UNSPLASH

Señala organismo que, mientras México ha bajado exportaciones, en el País sudamericano los envíos están al alza

El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) advirtió que México corre el riesgo de perder participación en el mercado petrolero frente a Venezuela.

De acuerdo con el organismo, México está exportando cada vez menos, en tanto Venezuela está trabajando en aumentar sus envíos.

“Sí existe el riesgo de que Venezuela le gane participación en el mercado petrolero a México; estamos cada vez exportando menos y ellos están haciendo todo lo posible para exportar más, entonces México comparativamente va a perder participación de mercado porque este Gobierno y el anterior decidieron que no era bueno exportar petróleo con las consecuencias que tiene.

“Al distraerlo para la refinación, pues estamos entrando a pérdidas masivas en esa área de Pemex y por eso no se resuelve el problema de Pemex, pero sí, lo que vamos a ver es que Venezuela ya exporta más que México y en los siguientes años va a estar produciendo mucho más crudo que México”, dijo Víctor Manuel Herrera, presidente del Comité Nacional de Estudios Económicos del IMEF.

Por su parte, Gabriela Gutiérrez, presidenta nacional del IMEF, dijo que tanto México como Venezuela ya producen cantidades parecidas de petróleo pesado.

Venezuela produce aproximadamente un millón de barriles diarios, mientras México 1.3 millones de barriles sin contemplarse condensados. En contraste, México ha bajado sus exportaciones.

A finales de 2025, México cerró con una exportación promedio de 540 mil barriles diarios, mientras Venezuela alcanzó 750 mil.

México tiene reservas probadas de 7 mil 500 millones de barriles, en tanto Venezuela cuenta con 300 mil millones.

“Esta cifra no ha sido auditada en varios años, pero los especialistas calculan que cuando menos tiene reservas de 100 mil millones de barriles, 13 veces más que México. Ambos países tienen que invertir decenas de miles de millones de dólares para aspirar a producir la cantidad que los dos producían hace unos años: poco más de 3.2 millones de barriles diarios.

“Ese esfuerzo tomaría en materializarse entre 5 y 10 años. Aquí es donde vemos una gran desventaja de México ante los potenciales cambios que pueden suceder en Venezuela: que aquel país sea más atractivo para la inversión petrolera que el nuestro. Ya México ha perdido el interés de las petroleras en el pasado y estas han invertido fuertemente en Venezuela”, indicó Gutiérrez.

Alejandro Montenegro

Alejandro Montenegro

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad del Valle de México con Especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Colaborador de VANGUARDIA desde 2012 y editor desde 2020 en temas de coyuntura nacional, internacional y de economía.

Ferviente aficionado de los deportes y de los libros de Guillermo Arriaga. También me gusta jugar futbol, ir al cine y ver series de televisión.

