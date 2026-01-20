Caen 30% las ventas del sector inmobiliario en México

+ Seguir en Seguir en Google
Dinero
/ 20 enero 2026
    Caen 30% las ventas del sector inmobiliario en México
    La AMPIA prevé que durante 2025 se registre una recuperación en el sector, aunque no dio datos concretos. FOTO: UNSPLASH

Advierte AMPI que en 2025 se registró una desaceleración en la venta de inmuebles ante incertidumbre por factores externos

El sector inmobiliario en México cerró 2025 con una disminución de entre 15 y 30 por ciento en la venta de inmuebles en diferentes partes del País, a raíz de un escenario de incertidumbre que enfrenta la industria, sostuvo la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI).

Enrique de Jesús Trava Griffin, director de Comunicación de la AMPI, señaló que la industria inmobiliaria está en un proceso de análisis de factores macroeconómicos.

TE PUEDE INTERESAR: México va por 30% del territorio protegido: Bárcena habla de ‘límites planetarios’ en Davos

“El año pasado fue complicado para el sector inmobiliario; se percibió una desaceleración en todas las plazas del País derivado de varios factores externos, pero también internos”, señaló.

En factores externos, inversionistas observaron incertidumbre ante las políticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para la generación de inversiones a largo plazo.

“Es una sensación de incertidumbre, yo insisto, que se deba a una narrativa más psicológica que a la realidad; sin embargo, este año están dadas las condiciones para mejores condiciones”, añadió.

Trava Griffin señaló que “prácticamente en todas las plazas del País”, se registró una baja de entre 15 y 30 por ciento en la venta de inmuebles, según las condiciones internas de cada sitio.

Sobre el panorama en 2026, Trava señaló que se espera una recuperación en las ventas, aunque no detalló datos concretos.

Jenny Rivas Padilla, presidenta nacional de la AMPI, dijo por su parte que el organismo buscará que más mexicanos tengan acceso a la vivienda en 2026.

Finalmente, dijo que el organismo seguirá trabajando en colaboración con instancias de gobierno encargadas de viviendas, así como con otros organismos empresariales y estados, para reducir la demanda de vivienda que hay en el País.

Temas


viviendas
Sector inmobiliario

Alejandro Montenegro

Alejandro Montenegro

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad del Valle de México con Especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Colaborador de VANGUARDIA desde 2012 y editor desde 2020 en temas de coyuntura nacional, internacional y de economía.

Ferviente aficionado de los deportes y de los libros de Guillermo Arriaga. También me gusta jugar futbol, ir al cine y ver series de televisión.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Trump: Hombre con hambre

Trump: Hombre con hambre
true

Trump: Un año que parece un siglo
true

POLITICÓN: Respira Saltillo aire tóxico de 120 ladrilleras, identificadas como focos de contaminación
El vehículo Nissan Tsuru quedó con severos daños tras ser impactado por el tren en el cruce ferroviario.

‘No escuché el tren’: conductor es embestido y resulta lesionado en Saltillo

Estiman que PIB global crecería 611 mil millones de dólares de eliminarse la piratería.

Alcanza mercado global de piratería 467 mil millones de dólares: OCDE
El plantel cerró la jornada en la jaula de bateo y con ejercicios de acondicionamiento físico.

Algodoneras del Unión Laguna afinan detalles para debutar en la LMS 2026
Brian Ledezma, Isaac Briones y Ángel Carrizalez, formados en los Lobos de la UAdeC, encabezan el refuerzo de talento local de los Dinos de Saltillo rumbo a la temporada de la LFA 2.0.

Dinos apuestan por talento de Lobos de la UAdeC y refuerzan su roster rumbo a la LFA
Zonas residenciales que antes eran vibrantes son ahora pueblos fantasma donde cuadra tras cuadra reina la oscuridad.

Siria: un paisaje de ruinas tras 13 años de guerra y el desafío de reconstruir un país pulverizado