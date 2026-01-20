Caen 30% las ventas del sector inmobiliario en México

El sector inmobiliario en México cerró 2025 con una disminución de entre 15 y 30 por ciento en la venta de inmuebles en diferentes partes del País, a raíz de un escenario de incertidumbre que enfrenta la industria, sostuvo la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI).

Enrique de Jesús Trava Griffin, director de Comunicación de la AMPI, señaló que la industria inmobiliaria está en un proceso de análisis de factores macroeconómicos.

TE PUEDE INTERESAR: México va por 30% del territorio protegido: Bárcena habla de ‘límites planetarios’ en Davos

“El año pasado fue complicado para el sector inmobiliario; se percibió una desaceleración en todas las plazas del País derivado de varios factores externos, pero también internos”, señaló.

En factores externos, inversionistas observaron incertidumbre ante las políticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para la generación de inversiones a largo plazo.

“Es una sensación de incertidumbre, yo insisto, que se deba a una narrativa más psicológica que a la realidad; sin embargo, este año están dadas las condiciones para mejores condiciones”, añadió.

Trava Griffin señaló que “prácticamente en todas las plazas del País”, se registró una baja de entre 15 y 30 por ciento en la venta de inmuebles, según las condiciones internas de cada sitio.

Sobre el panorama en 2026, Trava señaló que se espera una recuperación en las ventas, aunque no detalló datos concretos.

Jenny Rivas Padilla, presidenta nacional de la AMPI, dijo por su parte que el organismo buscará que más mexicanos tengan acceso a la vivienda en 2026.

Finalmente, dijo que el organismo seguirá trabajando en colaboración con instancias de gobierno encargadas de viviendas, así como con otros organismos empresariales y estados, para reducir la demanda de vivienda que hay en el País.