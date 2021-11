Proponen aumentar hasta 25% el salario mínimo; alza no incrementará inflación: Conasami

Ciudad de México. La representación de los trabajadores ante la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) entregó ya su propuesta de incremento el salario mínimo de 25 por ciento para 2022, la cual “será extensiva” para ingresos profesionales y la zona libre de la frontera norte.

José Luis Carazo, vocero del sector obrero ante la Conasami, señaló que se está proponiendo “25 por ciento parejo” de incremento en los salarios mínimos, con el propósito de mantener el ritmo de recuperación del poder adquisitivo y que no sean por debajo de la inflación, como establece la Ley Federal del Trabajo.

“El salario mínimo requiere recuperarse” y es una propuesta de incremento “que va con la realidad”, toda vez que la inflación estará sobre el 7 por ciento y lleva diez meses que ha ido en aumento, subrayó en entrevista con La Jornada.

Asimismo descartó que durante el primer trimestre de 2022 disminuya la carga inflacionaria.

Este jueves se realiza la última sesión ordinaria mensual del Consejo de Representantes de la Conasami, integrado con la participación de representantes de trabajadores, empresarios y gobierno, responsable de fijar los salarios mínimos de acuerdo con la Constitución.

Carazo explicó que se espera que hoy se haga la declaratoria de sesión permanente, lo cual significa que en cualquier momento “nos podemos sentar a dialogar e intentar lograr tener un acuerdo, que ojalá sea de manera unánime”. La fecha límite para fijar el nuevo monto del salario mínimo es el 31 de diciembre.

El salario mínimo actual es de 141.70 pesos diarios en la mayor parte del país, que implicó un aumento de 15 por ciento respecto del otorgado en 2020. En la Zona Libre de la Frontera Norte asciende a 213.39 pesos diarios.

Para el sector obrero, apuntó, es sano tener esa recuperación, tanto para el trabajador y para la economía personal y familiar, como para el propio mercado interno de nuestro país”, pues recordó que el 90 por ciento de las empresas se dedican al mercado interno.

“Yo creo que la única posibilidad de darle una dinámica más ágil a ese tema de la economía pues es a través de regresar a la población en general, a los trabajadores en lo particular, el poder de compra y se debe hacer un esfuerzo”, comentó.

Carazo indicó que la propuesta firmada por todos los representantes del sector obrero fue entregada el pasado martes por la tarde, en primera instancia a la Conasami, que encabeza Luis Felipe Munguía, y posteriormente a la Secretaría del Trabajo.

Tienen 25 días para definir aumento

La Comisión Nacional de Salarios Mínimo (Conasami) abrió la mesa de trabajo para fijar el salario mínimo 2022, y tendrá 25 días hábiles para definirlo.

El 25 de noviembre, la Conasami, que preside Luis Felipe Munguía, llamó al consejo de Representantes de la Conasami para que defina en 15 días su ruta de trabajo y la frecuencia de sus reuniones con el fin de fijar el salario mínimo.

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo cada año se debe revisar el indicador salarial, que es el monto mínimo fijado por ley que puede dar un patrón como remuneración por trabajo a su empleado, y por directriz se tiene establecido que su ajuste no puede ser menor a la inflación que registre el país, misma que en el más reciente reporte del Inegi se ubicó en 7.05 por ciento en la primera quincena de noviembre.

En 2021, el salario mínimo pasó de 123.22 a 141.70 pesos a nivel nacional, mientras que en la Zona Libre de la Frontera Norte pasó de 185.56 a 213.39 pesos. Según datos de la propia Conasami, el salario mínimo real incrementó 48 por ciento en los últimos tres años, al pasar de 103.26 pesos a 152.71 pesos, es decir, 49.45 pesos más.

La determinación del salario mínimo tiene que enviarse para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) antes del 31 de diciembre.

Organización civil presenta su propuesta

Por separado, Acción Ciudadana Frente a la Pobreza entregó su propuesta para que en el 2022 se fije en 185.20 pesos diarios el salario mínimo.

En una reunión encabezada por Luis Felipe Mungía, titular de la Conasami, la organización explicó que su propuesta se integra agregando al salario mínimo vigente 35 pesos como parte del Monto Independiente de Recuperación, más 6 o 7 por ciento del aumento que se estime por la inflación anual aplicada a los productos de la canasta básica.

“Un incremento sustantivo al salario mínimo de alrededor de 45 pesos es indispensable frente a la pobreza. Está ya demostrado que no hay efectos negativos, pues la fórmula está probada. El aumento para 2022 sería como 30 por ciento, pero solo aplica al salario mínimo. No hay que engañar o confundirse, no es un alza “generalizada” de salarios, subrayó.

Además, añadió, “ya quedó claro que en México el ajuste al salario mínimo no tiene efecto alguno en las variables macroeconómicas, como la inflación; y en cambio sí es significativo para reducir pobreza laboral”.

Acción Ciudadana Frente a la Pobreza explicó que el propósito de la propuesta es que, al terminar el actual sexenio, el salario mínimo llegue a un monto que sea equivalente al costo de dos canastas básicas indispensables para una familia integrada por cuatro personas con dos perceptoras de ingreso que es el promedio de las familias mexicanas.

Con información de La Jornada y El Sol de México