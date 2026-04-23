Ratifica Fitch perspectiva estable de Bankaool con calificación BBB+

CHIHUAHUA, CHIH.- La agencia calificadora Fitch Ratings ratificó la calificación de Bankaool de BBB+(mex) y F2(mex), a largo y corto plazo respectivamente, con lo que se certifica una perspectiva estable de la institución financiera.

Según se destacó en el análisis de la calificadora internacional, esto se logró gracias a la estrategia de renovación y crecimiento, así como la consolidación de su modelo de negocio que ha fortalecido la oferta de servicios digitales en el banco al mismo tiempo que ha expandido sus operaciones crediticias, captación e ingresos operativos.