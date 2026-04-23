Ratifica Fitch perspectiva estable de Bankaool con calificación BBB+
Renovación, crecimiento y consolidación de su modelo de negocio, las claves del buen resultado para el banco
CHIHUAHUA, CHIH.- La agencia calificadora Fitch Ratings ratificó la calificación de Bankaool de BBB+(mex) y F2(mex), a largo y corto plazo respectivamente, con lo que se certifica una perspectiva estable de la institución financiera.
Según se destacó en el análisis de la calificadora internacional, esto se logró gracias a la estrategia de renovación y crecimiento, así como la consolidación de su modelo de negocio que ha fortalecido la oferta de servicios digitales en el banco al mismo tiempo que ha expandido sus operaciones crediticias, captación e ingresos operativos.
Al cierre del 2025, el ingreso operativo total (IOT) aumentó a MXN 2,481 millones, casi el doble de lo registrado en el año anterior. Además, Fitch Ratings destacó que los controles crediticios del banco son efectivos y serán clave ante los retos que plantea el entorno económico para los segmentos de micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) que son atendidos por Bankaool.
Bankaool continuará el fortalecimiento de la experiencia y solidez de su plataforma financiera para seguir creciendo la base de clientes y contribuir a la construcción de un sistema financiero fuerte, transparente y confiable en México.
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