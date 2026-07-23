Realiza AIERA Macro Simulacro de Primeros Auxilios

+ Seguir en Seguir en Google
Dinero
/
    Realiza AIERA Macro Simulacro de Primeros Auxilios
    Durante el simulacro se mostraron técnicas específicas que ayudaron a los participantes a reforzar sus conocimientos en esta materia. CORTESÍA.

En instalaciones de empresa La Moderna que está ubicada en el municipio de Ramos Arizpe

La Asociación de Administradores en Recursos Humanos Coahuila Sureste (AIERA) realizó el pasado 16 de julio su Macro Simulacro de Primeros Auxilios CLAM 2026 en las instalaciones de la empresa Productos Alimenticios La Moderna.

En éste participaron brigadistas de empresas de la región en una jornada de capacitación, práctica y fortalecimiento de la cultura de la prevención.

TE PUEDE INTERESAR: Ataques hutíes a 2 petroleros saudíes podrían con abrir un nuevo frente en la guerra con Irán

Las actividades realizadas en el simulacro estuvieron enfocadas en la atención de emergencias, como son evaluación primaria, soporte básico de vida, reconocimiento y atención de fracturas, movilización de lesionados para principiantes.

Para avanzadas las actividades fueron práctica de la técnica de resucitación, cardiopulmonar, rescate de alturas (nudos y cuerdas), de triaje (selección de personas lesionadas) e inmovilización y traslado de lesionados, lo que aseguran, permitió a los participantes reforzar sus conocimientos y habilidades mediante conocimientos tácticos.

Finalmente destacaron la participación de las empresas en este evento, así como Productos Alimenticios La Moderna y Molinos del Fénix por se anfitriones, además de agradecer la participación que tuvo Protección Civil de Ramos Arizpe.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Capacitación
Simulacros
Economía

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Cada quien lo suyo

Cada quien lo suyo
Las conquistas históricas de la incansable lucha social están en peligro.

NosotrAs: Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá
true

POLITICÓN: ¿Arturo Islas busca llevar el caso Rocky a una confrontación política en Saltillo?
Historias de Saltillo vuelve a Vanguardia: contar la ciudad después de la nostalgia

Historias de Saltillo vuelve a Vanguardia: contar la ciudad después de la nostalgia
El fuego consumió un colchón, ropa y diversos objetos almacenados en una de las habitaciones.

Llamas arrasan con vivienda abandonada en Ramos Arizpe
La camiseta verde le sentó bien a Rumy Aguirre, quien respondió con goles, liderazgo ofensivo y una actuación clave para conquistar el torneo.

Saltillense Rumy Aguirre brilla con México Sub-15 y conquista la Supercopa FMF 2026
Buques mercantes transitan por el mar Rojo bajo la protección de la fragata italiana BERGAMINI, como parte de la operación de la Unión Europea EUNAVFOR Aspides en el mar Rojo, el océano Índico y el Golfo.

Ataques hutíes a 2 petroleros saudíes podrían con abrir un nuevo frente en la guerra con Irán
OpenAI informó que, durante una prueba de seguridad, uno de sus agentes de IA explotó de forma autónoma vulnerabilidades y obtuvo acceso a los sistemas internos de Hugging Face.

¿Cómo un inesperado ciberataque de sistema de OpenAI provoca alarma y pedidos de mayor cautela?