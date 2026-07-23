Realiza AIERA Macro Simulacro de Primeros Auxilios

La Asociación de Administradores en Recursos Humanos Coahuila Sureste (AIERA) realizó el pasado 16 de julio su Macro Simulacro de Primeros Auxilios CLAM 2026 en las instalaciones de la empresa Productos Alimenticios La Moderna.

En éste participaron brigadistas de empresas de la región en una jornada de capacitación, práctica y fortalecimiento de la cultura de la prevención.

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Las actividades realizadas en el simulacro estuvieron enfocadas en la atención de emergencias, como son evaluación primaria, soporte básico de vida, reconocimiento y atención de fracturas, movilización de lesionados para principiantes.

Para avanzadas las actividades fueron práctica de la técnica de resucitación, cardiopulmonar, rescate de alturas (nudos y cuerdas), de triaje (selección de personas lesionadas) e inmovilización y traslado de lesionados, lo que aseguran, permitió a los participantes reforzar sus conocimientos y habilidades mediante conocimientos tácticos.

Finalmente destacaron la participación de las empresas en este evento, así como Productos Alimenticios La Moderna y Molinos del Fénix por se anfitriones, además de agradecer la participación que tuvo Protección Civil de Ramos Arizpe.