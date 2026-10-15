Récord histórico en los mercados: Nvidia y Apple superan los 5 billones de dólares de valor bursátil

Por primera vez en la historia de los mercados bursátiles, dos compañías han rebasado la barrera de los 5 billones de dólares de valor de mercado (equivalente a 5 trillones en el sistema anglosajón). Se trata de la fabricante de chips Nvidia y la tecnológica Apple, firmas que encabezan la lista de las diez empresas más valiosas del mundo.

En entrevista radiofónica con la periodista Gabriela Warkentin, el analista financiero Enrique Quintana detalló los valores bursátiles de las seis empresas que encabezan esta lista, la cual Nvidia, empresa enfocada en la producción de chips para el diseño y construcción de centros de datos de inteligencia artificial, con un valor de 5.3 billones de dólares encabeza esta lista. Le sigue Apple, que superó la marca al registrar 5 mil 005 billones de dólares.