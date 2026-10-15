Récord histórico en los mercados: Nvidia y Apple superan los 5 billones de dólares de valor bursátil

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    Récord histórico en los mercados: Nvidia y Apple superan los 5 billones de dólares de valor bursátil
    Nvidia hace cinco años no figuraba entre las primeras 20 posiciones y hoy lidera el mercado global en valoraciones bursátiles. VANGUARDIA

Un análisis de la lista de las 10 empresas más valiosas del mundo revela el claro dominio del sector tecnológico por encima de la economía tradicional.

Por primera vez en la historia de los mercados bursátiles, dos compañías han rebasado la barrera de los 5 billones de dólares de valor de mercado (equivalente a 5 trillones en el sistema anglosajón). Se trata de la fabricante de chips Nvidia y la tecnológica Apple, firmas que encabezan la lista de las diez empresas más valiosas del mundo.

En entrevista radiofónica con la periodista Gabriela Warkentin, el analista financiero Enrique Quintana detalló los valores bursátiles de las seis empresas que encabezan esta lista, la cual Nvidia, empresa enfocada en la producción de chips para el diseño y construcción de centros de datos de inteligencia artificial, con un valor de 5.3 billones de dólares encabeza esta lista. Le sigue Apple, que superó la marca al registrar 5 mil 005 billones de dólares.

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El ranking de las principales posiciones lo completan:

Google: 4.2 billones de dólares.

Microsoft: 3.9 billones de dólares.

Amazon: 2.7 billones de dólares.

TSMC: 2.2 billones de dólares.

Quintana destacó que TSMC (empresa con sede en Taiwán dedicada a la fabricación de chips de todo tipo) es la primera compañía no estadounidense en la lista. Asimismo, subrayó un dato comparativo: cada una de estas seis primeras empresas posee un valor de mercado superior al Producto Interno Bruto (PIB) total de la economía mexicana.

Las posiciones restantes del listado las ocuparon SpaceX (industria espacial); Meta (matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp) y Broadcom (fabricante de chips en Estados Unidos).

La clasificación refleja la rapidez de la industria pues un ejemplo claro es Nvidia, firma que hace cinco años no figuraba entre las primeras 20 posiciones y hoy lidera el mercado global gracias al auge de la inteligencia artificial.

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Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

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