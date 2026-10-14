Queman un tejabán en Arteaga

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Según autoridades, delincuentes incendiaron el tejabán que estaba habitado por su propietario

Un incendio presuntamente provocado por delincuentes en un tejabán de la colonia 4 de Octubre se salió de control y amenazó con extenderse a varios inmuebles ubicados en los alrededores del libramiento Óscar Flores Tapia y el bulevar Jesús Valdés Sánchez.

El siniestro provocó una intensa movilización de autoridades municipales y elementos de Bomberos de Arteaga y Saltillo, quienes trabajaron para controlar las llamas y evitar que alcanzaran otras viviendas.

De acuerdo con la información proporcionada por Leonel Martínez Mata, director de Protección Civil, el reporte del incendio se recibió alrededor de las 17:30 horas.

El fuego se originó en un tejabán ubicado en el cruce de las calles Real de 14 y San Isidro. Aunque las llamas se extendieron rápidamente, no se reportaron personas lesionadas.

El funcionario municipal informó que dos habitantes del sector sufrieron crisis nerviosas debido a la situación, pero no fue necesario trasladarlos a un hospital para recibir atención médica.

Asimismo, aclaró que el inmueble afectado, construido con madera y lámina, se encontraba habitado y contaba con propietario.

En los alrededores del tejabán se observó una importante acumulación de basura, combustibles, desechos de madera, neumáticos y materiales plásticos, elementos que pudieron favorecer la propagación del fuego.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/golpea-a-presunto-ladron-de-panaderia-en-saltillo-CD24146859

En cuestión de segundos, las llamas alcanzaron una altura aproximada de ocho metros, por lo que la columna de humo y fuego pudo observarse desde distintos puntos del sector oriente de Saltillo.

La rápida intervención de los cuerpos de Bomberos permitió controlar el incendio y descartar riesgos para los inmuebles cercanos, mientras los elementos continuaron con las labores para evitar que el fuego se reavivara.

Posteriormente, las autoridades permanecieron a la espera de una cuadrilla de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), debido a que varias líneas eléctricas quedaron energizadas y era necesario eliminar cualquier riesgo para la población y los equipos de emergencia.

Finalmente, corresponderá a la Fiscalía General del Estado (FGE) iniciar las investigaciones correspondientes para determinar las causas del incendio e identificar a la persona o personas que pudieran estar relacionadas con estos hechos.

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