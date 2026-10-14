Queman un tejabán en Arteaga

Un incendio presuntamente provocado por delincuentes en un tejabán de la colonia 4 de Octubre se salió de control y amenazó con extenderse a varios inmuebles ubicados en los alrededores del libramiento Óscar Flores Tapia y el bulevar Jesús Valdés Sánchez.

El siniestro provocó una intensa movilización de autoridades municipales y elementos de Bomberos de Arteaga y Saltillo, quienes trabajaron para controlar las llamas y evitar que alcanzaran otras viviendas.

De acuerdo con la información proporcionada por Leonel Martínez Mata, director de Protección Civil, el reporte del incendio se recibió alrededor de las 17:30 horas.

El fuego se originó en un tejabán ubicado en el cruce de las calles Real de 14 y San Isidro. Aunque las llamas se extendieron rápidamente, no se reportaron personas lesionadas.

El funcionario municipal informó que dos habitantes del sector sufrieron crisis nerviosas debido a la situación, pero no fue necesario trasladarlos a un hospital para recibir atención médica.

Asimismo, aclaró que el inmueble afectado, construido con madera y lámina, se encontraba habitado y contaba con propietario.

En los alrededores del tejabán se observó una importante acumulación de basura, combustibles, desechos de madera, neumáticos y materiales plásticos, elementos que pudieron favorecer la propagación del fuego.