Alcalde Jacobo Rodríguez y un regidor de Piedras Negras se acusan de violador y afeminado

Entre dimes y diretes, el edil morenista llamó “Porky” a Juan Carlos Álvarez y le espetó que ese mote se lo puso por violentar a una menor de 16 años.

Tremenda confrontación entre el alcalde de Piedras Negras, Jacobo Rodríguez, y el regidor Juan Carlos Álvarez, durante la sesión de Cabildo, se viralizó en redes sociales.

El regidor, una vez que se repuso de la sorpresa, respondió de inmediato a Jacobo, al que acusó de drogadicto y afeminado frustrado.

El bochornoso espectáculo subió de tono, ante la incapacidad del moderador, Alejo González, que en varias ocasiones intentó infructuosamente detener la sarta de insultos entre ambos.

Durante la vulgar discusión surgieron acusaciones verbales de drogadicto, cochino, malandro, rata y delincuente.

“Gracias por ese contenido que nos acabas de dar, ‘Porky’, te vas a hacer otra vez viral, caíste en mi trampa”, dijo el presidente municipal nigropetense al regidor, al concluir la discusión.

Por cierto, Jacobo Rodríguez anunció que ya se registró como aspirante a abanderar a Morena en la elección del 2027 a la alcaldía de Piedras Negras.

VAN POR LA TERCERA

La revista Fortuna publicó ayer que la segunda subasta de Altos Hornos de México fue un fracaso, cerró ayer el plazo sin un postor acreditado, ante la falta de garantías de la empresa CIESA.

Con lo anterior, según la revista especializada en energía, economía y negocios, la opción más viable es que Afirme y Cargill se unan para adquirir AHMSA y Minosa en calidad de acreedores.

Para el ex dirigente sindical de la sección 147, Fidel Hernández Puente, lo mejor es que la empresa regrese a manos del gobierno federal y que éste liquide adeudos con ex obreros y reclamantes.

Sin embargo, el representante de CIESA, Arturo Domínguez, publicó en redes sociales que la compañía cumplió con la entrega de la garantía de 56 millones de dólares y que sigue adelante.

La espera, desespera...

PUEBLO GRANDE

El boom nacional causado por la inauguración este jueves de las nuevas instalaciones del Rodeo Saltillo puso en evidencia que la capital del estado sigue siendo un pueblo grande.

Así lo señalaron ganaderos de Nuevo León y de Tamaulipas, al quejarse de la falta de vialidades adecuadas y de la saturación de habitaciones en hoteles de cuatro y más estrellas.

Además, lamentaron que la oferta gastronómica sea poca y cara en relación a restaurantes de la capital regia y de Tamaulipas.

Los ganaderos foráneos auguraron un gran éxito para el Rodeo Saltillo, pero destacaron que éste debe ser arropado por una mejor infraestructura turística en la capital del estado...

Nada les embona, dirían en el rancho...

JUNTOS DE NUEVO

El alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme, se reunió ayer en la sede de la presidencia municipal con el titular de la CEAS, Lauro Villarreal.

Trascendió que Lauro recibió la invitación de Riquelme Solís para sumarse a su equipo en el ayuntamiento lagunero y que éste quedó de estudiar la propuesta.

Miguel y Lauro han trabajado juntos desde hace varios sexenios y es posible que el aún titular de la CEAS acepte regresar a Torreón.

Al tiempo...

LA EXPLICACIÓN DE HOY

Un expediente sellado significa en Estados Unidos que el dossier no ha sido entregado a ningún juzgado para abrir la averiguación y, por lo tanto, aunque no es público, existe.

En el momento que el expediente es abierto por un juez, la averiguación formal inicia, pero mientras esté sellado, el acusado puede ir a Estados Unidos y regresar a México sin problema alguno.

El dossier se abre a conveniencia de agencias de inteligencia, como el FBI y la DEA.