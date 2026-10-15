Rodeo Saltillo: ¡Todavía puedes conseguir boletos para Julión y El Recodo!

A través de las redes sociales oficiales del evento, los organizadores informaron que la venta comenzará hoy jueves 15 de octubre a las 12:00 horas y se mantendrá hasta agotar existencias. Para adquirir las entradas, los interesados deberán ingresar al sitio rodeosaltillo.com.mx.

Si todavía no tienes entradas para disfrutar del Rodeo Saltillo 2026, aún hay oportunidad de asistir a dos de sus jornadas musicales. El comité organizador anunció la venta de los últimos boletos disponibles para los conciertos de este viernes 16 y sábado 17 de octubre, que estarán disponibles exclusivamente por internet.

La organización precisó que no habrá venta en taquilla para las jornadas del viernes y sábado. La medida busca facilitar el proceso de compra y mejorar la logística para los asistentes, por lo que recomendó utilizar únicamente la plataforma oficial para conseguir los accesos.

En cambio, quienes busquen boletos para este jueves 15 o el domingo 18 de octubre podrán acudir a las taquillas de Expo Coahuila, donde la venta presencial comenzará a las 14:00 horas de este jueves.

¿Quiénes se presentan en el Rodeo Saltillo 2026?

La séptima edición del Rodeo Saltillo se desarrolla del 15 al 18 de octubre, ahora con sede en Expo Coahuila, un recinto inaugurado oficialmente este miércoles por autoridades, con la intención de fortalecer la oferta turística y de espectáculos de la capital coahuilense.

Durante cuatro días, el evento reúne música en vivo, competencias de rodeo, exhibiciones, actividades relacionadas con la cultura vaquera y propuestas gastronómicas para públicos de distintas edades.

La cartelera musical contempla agrupaciones y artistas de los géneros norteño, banda y country, distribuidos a lo largo de las cuatro jornadas.

El jueves 15 abrirán las presentaciones Pesado y La Casetera; el viernes 16 será el turno de Julión Álvarez y Costumbre; mientras que el sábado 17 subirán al escenario la Banda El Recodo y Sólido.

Para el cierre, el domingo 18, están programadas las actuaciones de los artistas internacionales Brett Young y Heartland.

Con esta programación, el Rodeo Saltillo 2026 busca atraer visitantes de Coahuila y otras regiones, además de combinar el entretenimiento musical con las tradiciones ganaderas y vaqueras que caracterizan al encuentro.

Quienes planeen asistir deberán considerar la modalidad de venta correspondiente a cada día y verificar la disponibilidad de entradas antes de trasladarse a Expo Coahuila.