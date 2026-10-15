Rodeo Saltillo: ¡Todavía puedes conseguir boletos para Julión y El Recodo!

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Rodeo Saltillo: ¡Todavía puedes conseguir boletos para Julión y El Recodo!
    Julión Álvarez y Costumbre se presentarán este viernes 16 de octubre; los últimos boletos para esa jornada se venderán únicamente por internet. OMAR SAUCEDO

Últimos boletos para los conciertos del viernes y sábado se venderán exclusivamente en línea; las entradas para jueves y domingo estarán disponibles en taquilla

Si todavía no tienes entradas para disfrutar del Rodeo Saltillo 2026, aún hay oportunidad de asistir a dos de sus jornadas musicales. El comité organizador anunció la venta de los últimos boletos disponibles para los conciertos de este viernes 16 y sábado 17 de octubre, que estarán disponibles exclusivamente por internet.

A través de las redes sociales oficiales del evento, los organizadores informaron que la venta comenzará hoy jueves 15 de octubre a las 12:00 horas y se mantendrá hasta agotar existencias. Para adquirir las entradas, los interesados deberán ingresar al sitio rodeosaltillo.com.mx.

La organización precisó que no habrá venta en taquilla para las jornadas del viernes y sábado. La medida busca facilitar el proceso de compra y mejorar la logística para los asistentes, por lo que recomendó utilizar únicamente la plataforma oficial para conseguir los accesos.

En cambio, quienes busquen boletos para este jueves 15 o el domingo 18 de octubre podrán acudir a las taquillas de Expo Coahuila, donde la venta presencial comenzará a las 14:00 horas de este jueves.

¿Quiénes se presentan en el Rodeo Saltillo 2026?

La séptima edición del Rodeo Saltillo se desarrolla del 15 al 18 de octubre, ahora con sede en Expo Coahuila, un recinto inaugurado oficialmente este miércoles por autoridades, con la intención de fortalecer la oferta turística y de espectáculos de la capital coahuilense.

Durante cuatro días, el evento reúne música en vivo, competencias de rodeo, exhibiciones, actividades relacionadas con la cultura vaquera y propuestas gastronómicas para públicos de distintas edades.

La cartelera musical contempla agrupaciones y artistas de los géneros norteño, banda y country, distribuidos a lo largo de las cuatro jornadas.

El jueves 15 abrirán las presentaciones Pesado y La Casetera; el viernes 16 será el turno de Julión Álvarez y Costumbre; mientras que el sábado 17 subirán al escenario la Banda El Recodo y Sólido.

Para el cierre, el domingo 18, están programadas las actuaciones de los artistas internacionales Brett Young y Heartland.

Con esta programación, el Rodeo Saltillo 2026 busca atraer visitantes de Coahuila y otras regiones, además de combinar el entretenimiento musical con las tradiciones ganaderas y vaqueras que caracterizan al encuentro.

Quienes planeen asistir deberán considerar la modalidad de venta correspondiente a cada día y verificar la disponibilidad de entradas antes de trasladarse a Expo Coahuila.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Eventos
Redes sociales
Rodeo

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Organizaciones


Gobierno de Coahuila
ayuntamiento de saltillo

Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Las Dinoquesadillas son el producto estrella del negocio y uno de sus principales atractivos para los visitantes.

Coahuila: Dinoquesadillas buscan dejar huella en Rincón Colorado en 2027
Tulum se posicionó en el segundo lugar de toda América gracias a sus playas de arena blanca y su combinación única de historia, selva y mar Caribe.

El encanto de México enamora al mundo: seis de sus playas destacan entre las mejores de América
Google presentó su nueva pulsera de actividad avanzada, Google Fitbit Edge, un dispositivo que incorpora mediciones preventivas de salud basadas en IA y una batería con hasta siete días de autonomía.

Conoce Fitbit Edge de Google, una pulsera avanzada de salud con batería para una semana e IA
Los honorarios de un contador varían según el régimen fiscal, los ingresos y los trámites que necesite cada contribuyente.

SAT 2026: ¿Cuánto debes pagarle a un contador por tus impuestos?
Trabajadores de las 32 entidades de México pueden solicitar financiamiento para reparar, ampliar o mejorar su vivienda.

Infonavit tiene un crédito de hasta $169 mil para tu casa: revisa si cumples los requisitos
Trabajo. La película explorará los orígenes del mundo mágico en una producción que apuesta por los efectos visuales y la experiencia de la pantalla grande.

El regreso a ‘Narnia’: Netflix estrena el tráiler de la épica saga de Greta Gerwig
El Rey del Acordeón habría sufrido una fractura de hombro tras caerse, según reportes en redes sociales que preocupan a sus fans tras su reciente show en La México.

¿Qué le pasó a Ramón Ayala?... es hospitalizado de emergencia tras caerse
Joe Espada y varios integrantes de su staff dejan su puesto; se sabe que los Marineros de Seattle aparecen como una posible alternativa para el futuro del estratega.

Astros de Houston hacen limpia y comienzan con el mánager, Joe Espada y su cuerpo técnico