Conquista Alejandro Sanz a Saltillo con su tour ‘¿Y ahora qué?’

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    Conquista Alejandro Sanz a Saltillo con su tour ‘¿Y ahora qué?’
    El cantautor español puso a cantar a los saltillenses en el Estadio Francisco I. Madero con sus grandes éxitos. HOMERO SÁNCHEZ

Fans saltillenses disfrutaron del artista español que, por vez primera, visita la capital coahuilense

Saltillo vivió una noche única con la presencia del cantautor español Alejandro Sanz, quien en la noche del 14 de octubre embelesó a sus fans locales en el Estadio Francisco I. Madero por primera vez.

Pese a que el recinto lució con un gran número de butacas vacías y un aparente retraso, la noche transcurrió entre aplausos y fans cantando cada éxito del artista, entre ellos ‘Bésame’, ‘Mi soledad y yo’, ‘Amiga mía’ y ‘Corazón partío’.

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Esta presentación forma parte del ‘¿Y ahora qué? Tour’, que también contempla escenarios en ciudades como Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey.

$!Conquista Alejandro Sanz a Saltillo con su tour ‘¿Y ahora qué?’

Con la llegada de Sanz a la capital coahuilense, Saltillo poco a poco va tomando terreno para ser lugar de espectáculos de reconocidos artistas como Chayanne y Mon Laferte.

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Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

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