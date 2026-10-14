Conquista Alejandro Sanz a Saltillo con su tour ‘¿Y ahora qué?’
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Fans saltillenses disfrutaron del artista español que, por vez primera, visita la capital coahuilense
Saltillo vivió una noche única con la presencia del cantautor español Alejandro Sanz, quien en la noche del 14 de octubre embelesó a sus fans locales en el Estadio Francisco I. Madero por primera vez.
Pese a que el recinto lució con un gran número de butacas vacías y un aparente retraso, la noche transcurrió entre aplausos y fans cantando cada éxito del artista, entre ellos ‘Bésame’, ‘Mi soledad y yo’, ‘Amiga mía’ y ‘Corazón partío’.
Esta presentación forma parte del ‘¿Y ahora qué? Tour’, que también contempla escenarios en ciudades como Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey.
Con la llegada de Sanz a la capital coahuilense, Saltillo poco a poco va tomando terreno para ser lugar de espectáculos de reconocidos artistas como Chayanne y Mon Laferte.