Interés de a-cero por AHMSA

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La subasta de Altos Hornos de México (AHMSA) y su filial Minera del Norte (MINOSA) quedó sin garantías de seriedad, confirmó oficialmente la Sindicatura encargada del proceso de quiebra este miércoles 14 de octubre.

A pesar de que la empresa interesada, Construcciones e Ingenierías Electromecánicas (CIESA), difundió un comunicado afirmando que había realizado el pago de la garantía, el síndico Víctor Manuel Aguilera Gómez desmintió la información. La autoridad judicial ratificó que el plazo legal venció el 13 de octubre sin que ningún postor precalificado depositara los 56.3 millones de dólares requeridos.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/denuncia-jueza-ante-fgr-a-postor-de-ahmsa-deposito-solo-5-mil-pesos-de-los-563-millones-de-garantia-KD24141391
https://vanguardia.com.mx/coahuila/ahmsa-confirma-que-ningun-postor-deposito-garantia-de-563-millones-de-dolares-EE24134044
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