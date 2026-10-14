¡A sacar los pasos prohibidos! Los Ángeles Azules llegan a Saltillo con posada navideña
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El grupo de Iztapalapa ofrecerá una noche de cumbia el 5 de diciembre; conoce cuánto cuestan los boletos y dónde comprarlos
Sin duda, Los Ángeles Azules son una de las agrupaciones mexicanas más queridas dentro y fuera del país, por lo que sus conciertos son una muestra de fiesta, algarabía y diversión. Y eso es precisamente lo que les espera a sus fans de Saltillo, pues la agrupación ofrecerá un concierto el próximo 5 de diciembre en el Auditorio Parque Las Maravillas.
La noticia se confirmó a través de los perfiles de RCG Media Entertainment, empresa organizadora del evento, que presentó el espectáculo bajo el nombre de ‘La Gran Posada Vol. 2’.
De acuerdo con la información difundida, la cita será a las 8:00 p. m., por lo que será importante que los fanáticos adquieran sus boletos con anticipación para disfrutar de éxitos como ‘Cómo Te Voy a Olvidar’ y ‘17 Años’.
¿DÓNDE COMPRAR LOS BOLETOS?
De acuerdo con la información publicada, los boletos ya están a la venta a través del sitio Jr Ticket. Los precios van desde los 400 pesos para la Zona Baile hasta los 2 mil 500 pesos por persona en el área VIP.
El Palco y las mesas tienen un costo de mil 500 pesos, mientras que quienes deseen asistir a las áreas Oro y Platino deberán pagar mil 800 y 2 mil pesos, respectivamente.