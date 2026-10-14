¡A sacar los pasos prohibidos! Los Ángeles Azules llegan a Saltillo con posada navideña

Sin duda, Los Ángeles Azules son una de las agrupaciones mexicanas más queridas dentro y fuera del país, por lo que sus conciertos son una muestra de fiesta, algarabía y diversión. Y eso es precisamente lo que les espera a sus fans de Saltillo, pues la agrupación ofrecerá un concierto el próximo 5 de diciembre en el Auditorio Parque Las Maravillas.

La noticia se confirmó a través de los perfiles de RCG Media Entertainment, empresa organizadora del evento, que presentó el espectáculo bajo el nombre de ‘La Gran Posada Vol. 2’.

De acuerdo con la información difundida, la cita será a las 8:00 p. m., por lo que será importante que los fanáticos adquieran sus boletos con anticipación para disfrutar de éxitos como ‘Cómo Te Voy a Olvidar’ y ‘17 Años’.