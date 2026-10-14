¡A sacar los pasos prohibidos! Los Ángeles Azules llegan a Saltillo con posada navideña

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    ¡A sacar los pasos prohibidos! Los Ángeles Azules llegan a Saltillo con posada navideña
    Evento. 2. ‘La Gran Posada Vol. 2’ reunirá a los seguidores del grupo en el Auditorio Parque Las Maravillas. FOTO: FACEBOOK@LOSÁNGELESAZULES

El grupo de Iztapalapa ofrecerá una noche de cumbia el 5 de diciembre; conoce cuánto cuestan los boletos y dónde comprarlos

Sin duda, Los Ángeles Azules son una de las agrupaciones mexicanas más queridas dentro y fuera del país, por lo que sus conciertos son una muestra de fiesta, algarabía y diversión. Y eso es precisamente lo que les espera a sus fans de Saltillo, pues la agrupación ofrecerá un concierto el próximo 5 de diciembre en el Auditorio Parque Las Maravillas.

La noticia se confirmó a través de los perfiles de RCG Media Entertainment, empresa organizadora del evento, que presentó el espectáculo bajo el nombre de ‘La Gran Posada Vol. 2’.

De acuerdo con la información difundida, la cita será a las 8:00 p. m., por lo que será importante que los fanáticos adquieran sus boletos con anticipación para disfrutar de éxitos como ‘Cómo Te Voy a Olvidar’ y ‘17 Años’.

¿DÓNDE COMPRAR LOS BOLETOS?

De acuerdo con la información publicada, los boletos ya están a la venta a través del sitio Jr Ticket. Los precios van desde los 400 pesos para la Zona Baile hasta los 2 mil 500 pesos por persona en el área VIP.

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El Palco y las mesas tienen un costo de mil 500 pesos, mientras que quienes deseen asistir a las áreas Oro y Platino deberán pagar mil 800 y 2 mil pesos, respectivamente.

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Los Ángeles Azules

Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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