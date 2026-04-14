Recorte al gasto podría rebasar los 200 mil mdp, alerta IMEF

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Dinero
/ 14 abril 2026
    Recorte al gasto podría rebasar los 200 mil mdp, alerta IMEF
    Todo dependerá de la duración del conflicto y de la severidad que tenga el abastecimiento de petróleo, combustible y fertilizantes. ESPECIAL.

Esto al considerar que el precio del petróleo en mercados internacionales se mantenga en 100 dólares por barril y el conflicto en Medio Oriente dure todo el año

CDMX.- El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) advirtió que el recorte al gasto público para mantener el subsidio a los combustibles en México podría rebasar los 200 mil millones de pesos (mmdp) en 2026.

Incluso, alertó que si es necesario seguir aplicando el estímulo fiscal a consumidores, el presupuesto más afectado será el de infraestructura.

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“Si el conflicto dura seis meses, el gobierno tendría que recortar (gasto) en 156 mil millones de pesos y si dura todo el año con el precio del petróleo a 100 dólares, como aparentemente va a suceder, entonces estamos hablando de 220 mil millones de pesos”, dijo el presidente del Comité Nacional de Estudios Económicos, Víctor Manuel Herrera.

En conferencia de prensa mensual, consideró que el gobierno federal no podrá hacer muchos recortes para poder compensar ese sacrificio, por lo que el déficit fiscal aumentará.

Lo anterior, alertó, será algo muy negativo porque entre más alto es, más deuda, y nos alejamos de lo internacionalmente aceptable de 3% a 3.5%, con el 5%.

Explicó que si se calcula el subsidio al IEPS a gasolinas, que representa un sacrificio de 5 mil a 6 mil millones de pesos a la semana, y el conflicto dura seis meses más, serán 156 mil millones, lo que se tendría que ajustar el presupuesto.

Hizo ver que apenas están llegando los últimos barcos que salieron hace un mes con el petróleo de la zona.De ahí, expuso, el reto al que nos estamos enfrentando es que quizás ya no haya producto a vender a ningún precio si no se abre el estrecho de Ormuz.

Mencionó que mientras tanto el precio de la gasolina en México estaba 50% más alto que en Texas; cuando fue el famoso “gasolinazo” de hace años estaba 35% por arriba.

No obstante, reconoció que el gobierno federal aprovechó esa oportunidad para cobrar el IEPS sobre gasolinas para poder aminorar el déficit lo más posible.

Al respecto, refirió que el año pasado se cobraron 450 mil millones de pesos más o menos por dicho gravamen.

Coincidió en que el recorte al gasto desafortunadamente podría venir en la inversión que tanta falta hace sobre todo para el mantenimiento, que relacionó con los recientes incidentes en instalaciones de Pemex. “Son señales de baja inversión en mantenimiento”, dijo.

Lo mismo sucede en carreteras y caminos, agregó, que por ahorrarse recursos están en malas condiciones las vialidades.

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