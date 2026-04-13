$!Donald Trump publica imagen como Jesucristo tras arremeter contra el Papa León XIV por postura sobre guerra

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó la noche del domingo en su red social Truth Social una imagen que parece haber sido generada con inteligencia artificial, en la que se le representa como Jesucristo. En la ilustración, el mandatario aparece con túnica blanca y una faja roja, en una escena donde aparentemente realiza una curación a un hombre, rodeado por figuras como soldados, una enfermera y una mujer en actitud de oración. Al fondo se observan elementos como la bandera de Estados Unidos, águilas en vuelo, la Estatua de la Libertad y otros símbolos del país. La publicación se difundió horas después de que el mandatario criticara públicamente al Papa León XIV por sus declaraciones sobre conflictos internacionales.

TRUMP CRITICA AL PAPA LEÓN XIV TRAS FIJAR POSTURA SOBRE GUERRA EN IRÁN En un mensaje extenso, Trump cuestionó la postura del líder religioso respecto a la guerra y la política exterior. “El Papa León es débil en materia de delincuencia y pésimo en política exterior”, escribió en Truth Social. El mandatario también señaló: “Debería centrarse en ser un gran Papa, no un político”, y añadió que sus declaraciones “están perjudicando a la Iglesia Católica”. En otras partes de su publicación, Trump expresó: “No quiero un Papa que piense que está bien que Irán tenga un arma nuclear. No quiero un Papa que piense que es terrible que Estados Unidos atacara a Venezuela”. Asimismo, sostuvo: “Si yo no estuviera en la Casa Blanca, Leo no estaría en el Vaticano”.

PAPA LEÓN XIV RESPONDE A DECLARACIONES DE DONALD TRUMP En respuesta, el Papa León XIV reiteró que su postura no está dirigida a confrontar a líderes políticos, sino a promover principios religiosos. Durante declaraciones a periodistas a bordo de un vuelo papal rumbo a África, señaló: “Lo que digo no pretende ser un ataque contra nadie. El mensaje del Evangelio es muy claro: ‘Bienaventurados los pacificadores’”. El pontífice también indicó que no teme a la administración estadounidense y que continuará expresando su postura: “No somos políticos. No vemos la política exterior desde la misma perspectiva que él pueda tener”.

PAPA LEÓN XIV LANZA LLAMADO A LA PAZ Y AL DIÁLOGO El líder de la Iglesia católica subrayó que mantendrá su posición frente a los conflictos internacionales. “Seguiré pronunciándome con firmeza contra la guerra, buscando promover la paz, promoviendo el diálogo y el multilateralismo entre los Estados para encontrar soluciones a los problemas”, afirmó. Además, destacó la situación humanitaria en distintos escenarios: “Demasiadas personas están sufriendo hoy, demasiadas personas inocentes han sido asesinadas, y creo que alguien debe levantarse y decir que hay una mejor manera”. El intercambio de declaraciones entre ambos líderes se produce en medio de tensiones internacionales relacionadas con conflictos en Medio Oriente y otras regiones, así como de posicionamientos públicos sobre el papel de actores políticos y religiosos en temas de política exterior. Hasta el momento, las posturas de ambas partes han sido difundidas a través de redes sociales y declaraciones a medios, sin que se haya informado sobre un contacto directo entre el gobierno estadounidense y el Vaticano en relación con estos señalamientos.

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