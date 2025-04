‘Reducción hormiga’ ha costado hasta 6 mil empleos en empresas de Coahuila

Hasta seis mil empleos en Coahuila, es lo que ha costado la “reducción hormiga”, sobre todo en los dos últimos meses, en los sectores de la industria automotriz y metalmecánica, reconoció el secretario general de la CTM, Tereso Medina Ramírez.

Medina Ramírez señaló la preocupación de cuidar la fuente de empleo, de ser más productivos y de crear mejores condiciones para buscar que las empresas aún con los aranceles no reduzcan la plantilla laboral y esto lleve a perder la fuente de empleo.

En el caso del complejo de General Motors en Ramos Arizpe, recordó que fue a finales de enero cuando se hizo una reducción de 850 trabajadores que fueron liquidados al 100%, y aunque a partir de ahí no han tenido una noticia de reducción de empleos, por cada empleo que hay en la industria final del automóvil, hay siete u ocho empleos más.

Por reducción hormiga y porque no se ha parado la contratación de personal, se tiene esa reducción de 5 mil ó 6 mil empleos en estos dos sectores. Indicó que cuando en un lugar puede haber la reducción de cien empleos, en otro es de hasta 300.

Sobre el número de plantas que involucra esta reducción, respondió que al menos fue de 20 empresas en un período de dos meses, aunque en especifico desde finales de enero, cuando comenzó la problemática con el tema de GM.

Reconoció que eso es lo que ha costado ahora los aranceles a Coahuila, mientras que en el resto del país se desconoce.

“Es una escalada y por ello, urge la asimilación de las medidas que se van a tomar ante este aumento de aranceles porque no desearía que se dé una repatriación de capitales”, dijo.

Medina Ramírez tiene claro que no desaparecerá General Motors ni empresas armadas, pero tampoco desea que se trasladen negocios a Estados Unidos; lo que hasta el momento no le ha dicho ninguna empresa, así como tampoco le han avisado de la eliminación de turnos, salvo lo que se dio con GM a finales de enero.

Sin embargo, aunque las empresas no están eliminando turnos, agregó que con la reducción hormiga se pueden eliminar algunas áreas de departamento, es decir, si una línea corría con 50 trabajadores, hoy la están corriendo con 20 ó 30.

Indicó que aunque hay ferias de empleo donde se siguen ofertando vacantes, llevan dos meses pausadas las contrataciones, por lo que estos vienen de una demanda del año pasado, cuando recordó se necesitaban de hasta 15 mil trabajadores.

El secretario general de la CTM, también indicó también que una de las ramas más complicadas, incluso más que la automotriz, es la del acero, toda vez que fue de los primeros a quienes se les aplicó el arancel y están viviendo problemas muy fuertes porque junto con ello, se aprobó o aumentó el arancel de la cláusula 232.

“Ahorita la gran preocupación del sindicato es mantener la planta productiva, mantener los empleos, me parece que lo primero que están haciendo las empresas, pero eso ya no está en mi campo, es el despido de trabajadores no sindicalizados, eso es lo que percibo”, aseguró.

Medina Ramírez comentó que en caso de GM Ramos antes de los aranceles, acordaron la revisión del contrato colectivo de trabajo, lo que da una buena señal de que la empresa le seguirá apostando a la región.