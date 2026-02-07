Regala por error la plataforma de criptomonedas Bithumb 620 mil bítcoins a sus clientes

/ 7 febrero 2026
    Bithumb, una plataforma surcoreana de criptomonedas, por un momento hizo felices a sus clientes al regalars por error 620 mil bítcoins. Bithumb

El incidente tuvo lugar en la tarde del viernes durante un evento promocional

SEÚL- La plataforma surcoreana de criptomonedas Bithumb regaló por error 620 mil bítcoins a sus clientes, aunque la mayoría han sido ya recuperados, según anunció el grupo este sábado en un comunicado.

“Se ha recuperado más del 99 % del importe del pago en exceso y, gracias a una actuación rápida, hemos podido minimizar el perjuicio para el cliente. También estamos actuando con rapidez para recuperar los activos restantes no recuperados”, aseguró la plataforma en su página web.

El incidente tuvo lugar en la tarde del viernes durante un evento promocional, en el que la compañía envió por error 620 mil bítcoins a 249 usuarios (lo que supone una media de unos 2,490 bítcoins, o alrededor de 141 millones de euros, por persona), según recoge la prensa surcoreana.

La plataforma suspendió inmediatamente las transacciones de los clientes afectados y logró recuperar la mayoría de los bítcoins, incluidos unos 1,663 que ya habían sido vendidos por los usuarios que los recibieron. Sin embargo, todavía quedan unos 125 bítcoins sin recuperar.

“Bithumb se toma este incidente muy en serio y hará todo lo posible para evitar que se repita, rediseñando todo el proceso de pago de activos y mejorando el sistema de control interno. Haremos todo lo posible para garantizar que nuestros usuarios puedan confiar en los servicios de Bithumb con tranquilidad”, aseguró la plataforma.

Según la agencia de noticias surcoreana Yonhap, el error se produjo porque un empleado de la compañía escribió “BTC” (bitcoin) en lugar de “won coreano” en el pago de una recompensa a los participantes en el evento.

El incidente generó una breve caída en el precio del bitcoin en la plataforma de intercambio surcoreana por las ventas de algunos de los usuarios que recibieron las criptomonedas.

