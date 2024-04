Sale ‘reprobado’ Coahuila en el reporte del ITAEE del 4T23; registra descenso anual de 0.8% en su actividad económica

Luego de que el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE) del INEGI, correspondiente al cuarto trimestre del 2023, arrojara para Coahuila una disminución de -0.8% a tasa anual, con lo que se ubicó entre los estados con el peor desempeño, el economista Antonio Serrano Camarena explicó que esto tiene que ver con la temporalidad y el ciclo económico.

De acuerdo con la información del INEGI, solo Sinaloa, Zacatecas y Guerrero presentaron disminuciones más pronunciadas que Coahuila, que registró un crecimiento del 0.3% en las actividades primarias, un retroceso del -3.6% en las actividades secundarias y un avance del 3.4% en las actividades terciarias.

Sobre ello, el director del Instituto de Estudios Empresariales Coahuila Sureste (IEECS) explicó que “si revisan los datos del indicador de los últimos cinco años, así andamos, en general el resultado no tiene que ver con el crecimiento económico, hay que ser muy claro, tiene que ver con las actividades económicas como comprar, vender, traspasar, pero no toma en cuenta la inversión, el consumo y no toma en cuenta el sector externo, que es central en el crecimiento económico de nosotros, es solo actividad económica”.

En el caso de las actividades primarias, indicó que el estado no tiene cultivos de invierno (octubre-noviembre-diciembre), por lo que siempre va a salir negativo, pues sus ciclos de producción son de verano.

Por lo que respecta a las actividades secundarias, señaló que la actividad manufacturera del estado tiene su mayor ritmo en los primeros nueve meses del año, mientras que en los tres últimos realiza tareas de mantenimiento, a fin de mantener la productividad en el año siguiente.