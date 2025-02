¿Qué hacer en Saltillo? Expo Vinyl, comedias, Premios Oscar y un final de telenovela que no te puedes perder

Presenting this year’s Best Picture nominees:



• Anora

• The Brutalist

• A Complete Unknown

• Conclave

• Dune: Part Two

• Emilia Pérez

• I'm Still Here

• Nickel Boys

• The Substance

• Wicked



Watch the 97th #Oscars LIVE on Sunday, March 2nd, at 7e/4p on ABC and Hulu. pic.twitter.com/LW3ePtHAjj