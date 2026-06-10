Santander insiste en proyectos estratégicos del Plan México para impulsar economía

”El proceso de revisión de las calificadoras normalmente es un proceso un poco más prolongado, es de uno o dos años, no es nada inminente. Entonces pensamos que todavía tenemos como país la oportunidad de poder revertir esas tendencias y demostrar a las calificadoras que el país está en buen camino.

México aún tiene margen para revertir la perspectiva negativa que observan algunas agencias calificadoras y demostrar que mantiene una ruta favorable para la inversión, afirmó el director general de Santander México, Felipe García Ascencio.

”Es muy importante que se detonen muchas de las inversiones del Plan México en energía, como lo vimos en el interés este que les acabo de comentar, en proyectos carreteros y demás, si empezamos a ver un poquito más de movimiento en ese frente”, dijo.

”Sin embargo, por otro lado, sí se siente un poquito que se empieza a desacelerar la economía”, dijo el directivo del banco Santander.

Entrevistado durante la colocación de sus certificados sociales por mil 800 millones de pesos en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), el directivo consideró fundamental acelerar la aprobación y ejecución de los proyectos contemplados dentro del Plan México.

En ese sentido, señaló que existe un interés importante de inversionistas nacionales y extranjeros por participar en proyectos estratégicos del país, particularmente en materia energética.

BANCA Y AFORES PARA FINANCIAR PROYECTOS

El director general de Santander México sostuvo que tanto la banca como las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) cuentan con recursos disponibles para financiar proyectos de infraestructura.

Asimismo, afirmó que existe disposición de inversionistas para participar en esquemas de colaboración público-privada, por lo que el principal desafío consiste en agilizar la aprobación de los proyectos y definir con mayor claridad los mecanismos de inversión.

”Tenemos el capital, tenemos el financiamiento listo, las Afores tienen el capital listo y existe interés de inversionistas nacionales y extranjeros”, afirmó.