Seis de cada 10 asistentes al Mundial 2026 se endeudarán: encuesta

El estudio de Bravo, especializada en liquidación de deudas, reveló que 62% de los aficionados que acudirán a los estadios utilizará algún mecanismo de financiamiento para cubrir gastos relacionados con el torneo, que se realizará en México, Estados Unidos y Canadá. Además, 55% de los encuestados prevé viajar al extranjero para seguir de cerca los encuentros mundialistas.

Seis de cada 10 mexicanos que planean asistir a partidos de la Copa Mundial de Futbol 2026 recurrirán a créditos o préstamos para financiar el viaje, mientras que 41% estima que gastará más de 60 mil pesos para vivir la experiencia, de acuerdo con una encuesta.

”Ver que más de 6 de cada 10 asistentes están financiando esta experiencia mediante créditos adicionales nos muestra una gran oportunidad para seguir promoviendo herramientas que ayuden a las personas a prever estos eventos con ahorro previo. El objetivo es que disfruten al máximo de este gran momento histórico sin que esto signifique un desbalance en su economía”, dijo la firma.

Respecto al gasto total esperado, 41% calcula desembolsar más de 60 mil pesos entre boletos, transporte, hospedaje, alimentos y souvenirs. Otro 24% prevé gastar entre 30 mil y 60 mil pesos, mientras que 35% estima un desembolso de entre 5 mil y 30 mil pesos.

La compra de boletos será uno de los principales rubros financiados con crédito. Según la encuesta, 31% utilizó su tarjeta de crédito para diferir pagos a mensualidades, 25% pagó con tarjeta de crédito a una sola exhibición y 6% solicitó un préstamo personal. En contraste, 38% cubrió el costo de las entradas mediante efectivo, tarjeta de débito o ahorros previamente destinados para este objetivo.

El uso de financiamiento también está acompañado de preocupaciones sobre el impacto en las finanzas personales, ya que 43% de quienes asistirán al Mundial reconoce que el evento podría generar nuevas deudas y complicar su situación económica.

Para compensar los gastos, 48% de los encuestados afirmó que buscará generar ingresos adicionales mediante trabajos temporales, actividades complementarias o nuevas oportunidades de negocio relacionadas con la temporada mundialista.

La encuesta también identificó que el gasto asociado al Mundial irá más allá de quienes asistirán a los estadios, pues entre las personas que seguirán el torneo desde México, 27% planea destinar más de 10 mil pesos a reuniones, restaurantes, eventos y otros consumos relacionados con la competencia. Otro 27% calcula desembolsos de entre 6 mil y 10 mil pesos, mientras que el resto prevé gastar entre 3 mil y 5 mil 999 pesos.