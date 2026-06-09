Se tomarán medidas en las empresas para evitar el ausentismo laboral por el Mundial: Canacintra Coahuila

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Dinero
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    Se tomarán medidas en las empresas para evitar el ausentismo laboral por el Mundial: Canacintra Coahuila
    Al momento ninguna de las empresas se ha negado a esta dinámica porque saben que eso les pudiera generar ausentismo. ESPECIAL

Se ha decidido instalar pantallas en las áreas de trabajo o moverán los turnos de los trabajadores

Ante el arranque del Mundial de Futbol y con ello el primer juego de la Selección Mexicana el próximo jueves, las empresas en la región sur de Coahuila, estarán instalando pantallas para que sus trabajadores vean el juego y así evitar el ausentismo laboral, asimismo algunas otras optarán mejor porque los trabajadores del primer turno se puedan retirar antes y los del segundo turno entren un poco después.

El presidente de Canacintra Coahuila Sureste, Arturo Reveles Márquez, señaló que no hay empresa que no esté informada que se trata de un deporte muy visto y el mundial no es la excepción y por ello, estimó que la mayoría de las empresa grandes o anclas darán facilidades para que sus trabajadores vean el juego.

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Para ello estarán instalando pantallas, sin embargo, también hay un par que estarán optando mejor porque este jueves el primer turno se vayan un poco antes y el segundo turno entre un poco después, toda vez que el horario del juego de México contra Sudáfrica se acomoda a ello debido a que es de 1 a 3 pm, mientras que el cambio de turno normalmente es a las 3 de la tarde.

Aunque no se ha hecho un censo como tal, con los integrantes de la mesa directiva, que es con tiene más interacción de empresas grandes, todos han optando por instalar las pantallas o hacer este cambio de turnos.

Por otra parte, en las instalaciones del Centro de Convenciones de Canacintra Coahuila Sureste también se verá la inauguración del Mundial de Futbol y el juego de México contra Sudáfrica este jueves, por ello se hizo la invitación a los socios y sus colaboradores, por lo que se espera una asistencia de 90 a cien personas.

MOLINOS DEL FENIX ENTRE LAS EMPRESAS QUE VERÁN EL MUNDIAL

Molinos del Fénix será una de las empresas donde sus trabajadores verán la inauguración del mundial y el primer juego de la Selección Mexicana, su director, Rodolfo Espinosa Barrientos, señaló que se están organizando para que el jueves de 12 a 3 pm se tenga una convivencia y se aproveche para que todos tengan la oportunidad de estar al pendiente tanto de la inauguración como de este primer juego de México.

Para recuperar ese tiempo que se invertirá en el mundial de futbol, comentó que algunos adelantaron tiempos el fin de semana y otros lo pagarán después, pero ya cada área se puso de acuerdo en cómo hacer esta convivencia sin afectar la operación.

“Habrá gente que no pueda estar presentes porque su operación les demande ahí estar al tanto, pero los que puedan se van a unir a ese festejo y para nosotros es también una forma de tener una convivencia con todo el personal”, aseguró.

En el caso del Molino indicó que cuentan con 150 trabajadores, una parte ubicada en las instalaciones de Saltillo y otra parte en Ramos Arizpe donde se tiene el área de envasado y en las dos se verá el mundial, en la sala de usos múltiples se verá la disponibilidad de que vean el juego.

Finalmente de los demás partidos de la Selección Mexicana, comentó que como son más tarde, entonces ya cada quien los verá en su casa.

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