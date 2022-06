SAT podría multarte con hasta 11 mil pesos por no avisarle que cambiaste de domicilio fiscal

El SAT requiere que todas las personas físicas y morales le proporcionen un domicilio dentro de la Constancia de Situación Fiscal 2022 para poder realizar los nuevos movimientos comprendidos en la CFDI 4.0 que pronto será la única manera en la que puedas emitir facturas electrónicas muy pronto, es por ello que aquí te diremos a cuanto asciende el monto de la multa por no avisar al Servicio de Administración Tributaria sobre un cambio de ubicación.

Para realizar el cambio de domicilio en el RFC se tienen que cumplir con algunos criterios que hay que tomar en cuenta como, que esta se presenta dentro de los 10 días siguientes a aquél en que cambies de casa, por lo que todas aquellas personas que ahora tengan su domicilio fiscal en lugar distinto al último manifestado en el Registro Federal de Contribuyente, deberán presentar este trámite.

De acuerdo con el Código Fiscal de la Federación, deberán avisar de cambio de domicilio fiscal, aquellas personas físicas que realizan actividades empresariales, el local en que se encuentre el principal asiento de sus negocios y que cuando no realicen las actividades en el local que utilicen para el desempeño de sus actividades.

Todos los lineamientos sobre este proceso de cambio de domicilio fiscal y el por qué lo tienes que avisar vienen incluidos en el artículo 10 del Código Fiscal de la Federación, documento que contiene las leyes sobre las que el fisco basa sus infracciones y multas.

Realizar este trámite no tiene ningún tipo de requisitos por lo que sólo tendrás que entrar en la página del SAT, ya de que no hacerlo y tener un nuevo domicilio fiscal estás cayendo en una infracción al Código Fiscal de la Federación pues, no será el mismo domicilio que tengas en tu RFC.

Más para leer: SAT afirma que falta de Constancia de Situación Fiscal no amerita despido ni retención de sueldo

Esta es la MULTA por no avisar sobre tu CAMBIO de domicilio fiscal en 2022

Para evitar la multa del SAT por no avisar sobre tu cambio de domicilio fiscal para este 2022, te recomendamos que lo hagas dando click en este enlace para completar el proceso y que el Servicio de Administración Tributaria esté al tanto de tu nueva ubicación.

De acuerdo con el Código Fiscal de la Federación, las personas que no avisen sobre un cambio de domicilio ante el fisco si serán acreedores a multas que van desde los 3 mil 870 a los 11 mil 600 pesos que serán cobrados por el SAT y no te permitirá realizar nuevos trámites hasta que hayas liquidado el monto que corresponda tu multa.

Otra nota interesante: Da SAT respiro a contribuyentes y empresas; posponen hasta 2023 nueva Factura Electrónica

Cómo cambiar mi domicilio fiscal en línea

Se trata de uno de los trámites más sencillos que se pueden ejecutar desde la comodidad de su hogar o cualquier parte que desee, pues todo el proceso es por internet. El proceso lo pueden realizar tanto personas físicas como morales que se encuentren inscritas en el Registro Federal del Contribuyente (RFC).

Lo ideal será realizar el proceso al menos 10 días después de que hayas cambiado de domicilio.

*El interesado podrá acceder a la siguiente plataforma de internet. Aquí

*Registrar datos de su e-firma

*Luego deberá confirmar en el formulario que se despliega, la información del domicilio que se va a actualizar.

*Confirmar también los datos capturados para que se genere el “aviso de actualización o modificación de situación fiscal” y seleccione el botón “confirmar”.

*Concluya el aviso registrando nuevamente los datos de su e.firma y tendrá que enviarlo al SAT. Imprime el acuse de actualización de situación fiscal.

¿Cuáles son los motivos por los que no se podría solicitar la modificación por internet?

Será importante detallar que, las personas físicas que se encuentren en Suspensión por defunción, así como aquellas que no hayan proporcionado la información suficiente relacionada con su identidad, domicilio y en general sobre su situación fiscal, no pueden realizar el cambio de domicilio por Internet, debiendo presentarlo en la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente.

En tanto, el Servicio de Administración Tributaria destacó que al realizar el trámite, se obtendrán otros documentos como son:

-Aviso de actualización o modificación de situación fiscal, que contiene resumen de datos del contribuyente, ubicación y tipo de aviso presentado.

-Acuse de movimientos de actualización de situación fiscal, que contiene número de folio, lugar y fecha de emisión, datos del contribuyente, tipo de movimiento, datos de ubicación, datos de identificación del representante legal, sello digital y código de barras bidimensional (QR).

-Acuse de movimientos de actualización de situación fiscal (No terminado), en caso de que, al realizar el trámite, no se finalice su captura.

-Acuse de presentación inconclusa de solicitud de inscripción o aviso de actualización en el RFC, que contiene el motivo por el cual no se terminó el trámite, lo anterior en caso de que la documentación requerida para el trámite se presente incompleta o no se reúnan los requisitos.

En caso de tener revisión de auditoría, también podrá solicitar el cambio de domicilio, siempre y cuando presente el aviso con cinco días de anticipación y no se haya notificado la resolución de la revisión.

Hay que recordar que, la entrega del documento no debe ser condicionada por ningún servidor del SAT por presuntos adeudos o verificación física del domicilio del contribuyente. En caso de ser testigos podrán denunciar al siguiente número telefónico: 55 88 52 22 22 o al correo electrónico: denuncias@sat.gob.mx.