Se debe tomar con seriedad caída en exportaciones de vehículos ligeros en México: Coparmex

El presidente de Coparmex Coahuila Sureste, Alfredo López Villarreal, señaló que observan con atención la caída de 11.9% que registraron las exportaciones de vehículos ligeros durante septiembre, lo que afirmó es una señal de que se debe tomar con seriedad, particularmente en una región como la nuestra, donde la industria automotriz tiene un peso muy importante en la economía, el empleo y las cadenas de proveeduría.

Sin embargo, añadió que también se debe poner el dato en perspectiva. En el acumulado de enero a septiembre, las exportaciones automotrices presentan una disminución del 1.5%, por lo que todavía no se puede hablar de una tendencia estructural.

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Ante ello, demuestra que lo importante será observar el comportamiento de los próximos meses, especialmente ante un entorno internacional de menor certidumbre comercial y de cara a la revisión del T-MEC.

RESALTA DEPENDENCIA ENERGÉTICA DEL PAÍS

Respecto al gas natural y la reducción temporal de alrededor del 20% en los envíos desde Estados Unidos, comentó que debe dejar una reflexión importante. Indicó que más allá de que la contingencia pudo ser atendida sin afectaciones mayores, quedó nuevamente expuesta la dependencia energética que tiene el país.

"Para una región industrial como Coahuila, contar con energía suficiente, competitiva y confiable es indispensable. Una interrupción prolongada del suministro de gas tendría consecuencias no solamente para las empresas, sino también para la generación eléctrica y, finalmente, para toda la economía", aseguró.

Ambos temas, indicaron que recuerdan que México necesita fortalecer su competitividad: diversificar mercados, consolidar nuestras cadenas regionales de valor, aprovechar plenamente el T-MEC y, al mismo tiempo, acelerar las inversiones en almacenamiento y nuevas fuentes de generación.

Manifestó que no se trata de generar alarma, sino de anticiparnos. México y Coahuila tienen una extraordinaria plataforma industrial; el reto es reducir nuestras vulnerabilidades y generar las condiciones para que esa plataforma siga creciendo y compitiendo con el mundo.