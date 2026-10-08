México: crecen precios de insumos para productores petroleros, pero bajan los de la industria electrónica

El INPP es análogo (o semejante) al Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) pero desde el lado de la oferta (productores), en cambio el INPC es en cuanto a la demanda, a los consumidores.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía registró que la variación porcentual anual de los precios de la canasta fija de bienes y servicios de la industria petrolera crecieron 17.57%, mientras que los de la industria electrónica (conocida también de “alta tecnología”) cayeron al 3.50%, con base al índice Nacional de Precios Productor (INPP) de septiembre de 2026. A nivel general, el INPP fue de 4.05% a tasa anual y de 1.37% mensual.

La industria del transporte (que incluye a la automotriz) también registró una variación del INPP a la baja de 1.45%, y representó junto a la industria de alta tecnología los dos subsectores manufactureros que registraron caídas de las actividades secundarias o manufactureras de México.

PRECIOS AL PRODUCTOR CRECEN A DOS DÍGITOS

Otras de los subsectores industriales que registraron aumentos a dos dígitos en su INPP fueron las industrias metálicas básicas con un alza anual de 13.72% —y que implican al acero, hierro, aluminio, cobre, oro, plata, por mencionar algunos— en septiembre de 2026, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Los subsectores de las industrias petroleras y de metales se han visto afectadas directamente por el conflicto bélico en Medio Oriente entre Estados Unidos-Israel e Irán y la la aplicación de aranceles al acero y al aluminio por parte del gobierno estadounidense al activar la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962.