Se esperan mil 500 mdp en derrama económica durante vacaciones de verano en Coahuila

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    Se esperan mil 500 mdp en derrama económica durante vacaciones de verano en Coahuila
    En la capital de Coahuila se esperan hasta 400 mil visitantes y una derrama económica de hasta 500 millones de pesos. ESPECIAL.

Los Pueblos Mágicos son los más demandados y se esperan más de un millón de visitantes y turistas

Una derrama económica de mil 500 millones de pesos es la que se contempla genere este año en Coahuila el periodo vacacional de verano, temporada en la que se espera que un millón 200 visitantes y un promedio de ocupación de hasta 66% al término de este periodo vacacional.

El director de Vinculación de la Secretaría de Turismo y Pueblos Mágicos, Miguel López, señaló que el gasto promedio del visitante es de 1,250 pesos y la estadía promedio es de 2.2 a 2.5 días, aunque Coahuila y en particular la Región Sureste es un destino con vocación de negocios, añadió que cada vez van rompiendo más esa estacionalidad con eventos en fin de semana para aumentar la ocupación.

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Debido a la industria, llegan visitantes de Estados Unidos, Corea y la India, entre otros, mientras que nacionales son Monterrey, la Ciudad de México, Zacatecas, Durango y Aguascalientes, entre otros.

“Eligen este destino sobre todo por los temas de seguridad, porque se pueden desplazar por carretera y la conectividad es buena y porque la infraestructura va creciendo más”, aseguró.

Los destinos más demandados durante este periodo vacacional son los Pueblos Mágicos, asimismo resaltó que los fines de semana en Parras, Cuatro Ciénegas y Arteaga, la ocupación se incrementa considerablemente, aunque ahora también entre semana llega gente a realizar actividades turísticas.

Por su parte, la directora de Turismo de Saltillo, Lydia María González Rodríguez, señaló que para Saltillo se espera hasta 400 mil visitantes y una derrama económica de hasta 500 millones de pesos, los que estarán llegando desde la última semana de junio, durante todo julio y las dos primeras semanas de agosto.

Los visitantes en este periodo vacacional para Saltillo se esperan de los estados vecinos, como son Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Durango y Tamaulipas, entre otros y en un menor porcentaje del extranjero.

Estos realizan un gasto promedio de 1,200 pesos por persona y se quedan en la capital de Coahuila de tres a cuatro días.

Finalmente en Saltillo el lugar más visitado es el Centro Histórico, a lo que se suman más de 400 actividades que se realizarán en la ciudad, asimismo otros lugares muy demandados este periodo vacacional son los más de 20 museos y entre ellos está el Museo del Desierto, así como los viñedos con la Ruta de Vinos y Dinos, así como el Cañón de San Lorenzo debido al ecoturismo.

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