Situación económica en México fue complicada en los primeros cinco meses del 2026: IP

Los primeros cinco meses del año fueron complicados y con retos importantes, donde la economía incluso se llegó a frenar, opinaron representantes de la iniciativa privada, sin embargo, se mantienen optimistas a que una vez que pase la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), se detonen las inversiones.

El presidente de Canacintra Coahuila Sureste, Arturo Reveles Márquez, reconoció que estos primeros meses del año fueron complicados y la economía se frenó, sin embargo, confió en que se detonarán las inversiones una vez que se brinque la negociación del T-MEC.

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Agregó que enero arrancó con recortes de algunas empresas, particularmente de uno de las grandes de la Región, sin embargo, hoy en día esos recortes ya no se presentan.

Señaló que siguen llegando inversiones, aunque son menos que las de 2024, el gobernador, Manolo Jiménez, comentó que vienen alguna para el siguiente año y que generarán cerca de 5 mil empleos en la Región Coahuila Sureste, lo que habla de que hay confianza en la región y solo hay que esperar el tema del T-MEC porque es lo principal que afecta.

“Y obviamente siendo el motor de la economía en Coahuila la industria automotriz, eso repercute en los restaurantes, en los hoteles y creo que la economía sí se ha frenado en el estado, no creo al punto de que tengamos gente sin empleo, ni mucho menos”, dijo.

Añadió que la gente que se quedó sin empleo no vivía en Coahuila, si no personas de otros estados, que lo más seguro ya regresaron a sus ciudades. “Creo que se van a detonar nuevas inversiones nada más brincando la negociación del T-MEC”, aseguró.

Ante ello, se espera un segundo mejor semestre y todavía un mejor 2027, toda vez que la revisión del T-MEC no se puede postergar más y debe haber al menos una revisión y de ahí partir a que en la negociación, el tema de automóviles y autopartes, no se vean tan afectados.

Por su parte, el presidente de Coparmex Coahuila Sureste, Alfredo López, reconoció que estos primeros cinco meses fueron de muchos retos, poco crecimiento y con las finanzas muy comprometidas en el país con tema de déficit y la deuda pública: y aunque la Inversión Extranjera Directa se ha mantenido, añadió que el reto actual es garantizar las finanzas públicas.

Aunado a ello, dijo que las reformas han provocado mucha incertidumbre y eso ha disminuido la inversión, el tema laboral y la creación de empleos, por ello esperan que el Gobierno Federal haga algo al respecto y destrabe, entre otras cosas, la situación energética.

Finalmente a nivel local, se tiene sus propios retos, pero se está preparado para afrontar lo que se tiene ahorita como región en cuanto a mano de obra, calidad y se está explorando la diversificación a otra industria como es la de semiconductores.