Suben precios del petróleo tras nuevos ataques entre EU e Irán

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Dinero
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    Suben precios del petróleo tras nuevos ataques entre EU e Irán
    Los ataques han puesto ⁠de manifiesto la fragilidad de su acuerdo de paz provisional y volvieron a ralentizar el transporte de energía a través del estrecho de Ormuz. ESPECIAL.

Fue hoy que Trump afirmó que Irán ha accedido a celebrar conversaciones de paz en Doha tras los recientes enfrentamientos

Tras varios días de ataques recíprocos entre Estados Unidos e Irán ocurridos desde el pasado fin de semana, los precios del ⁠petróleo se incrementaron este lunes

Los futuros del crudo Brent subían 45 centavos, o un 0.6%, ⁠hasta situarse en 72.44 dólares el ⁠barril, mientras que el crudo West Texas Intermediate estadounidense se situaba en 70.05 dólares el barril, con un alza de 82 centavos, o un 1.2 por ciento.

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De acuerdo a analistas, el mercado del petróleo sigue enfrentándose a numerosos riesgos; “Aun así, los agentes parecen estar... centrados en lo que significaría para el equilibrio mundial una recuperación continuada de los flujos de petróleo”.

El crudo Brent descendió un 10.6% la semana pasada, su tercer descenso semanal, después de que los envíos de crudo a través del estrecho alcanzaran la semana pasada su nivel más alto desde que comenzara la guerra de EU e Israel en Irán a finales de febrero.

Al momento el tráfico se ha ralentizado desde entonces tras los nuevos ataques contra buques en el estrecho a partir del jueves, incluido un petrolero vinculado a Qatar, lo que desencadenó ataques por parte de EU e Irán en la peor escalada desde que firmaron un acuerdo de paz provisional.

Donald Trump ha afirmado que Irán ha accedido a celebrar conversaciones en Doha después de que Estados Unidos e Irán intercambiaran disparos en el estrecho de Ormuz este fin de semana, amenazando con el colapso de un alto el fuego destinado a mantener abierto el estrecho de Ormuz y allanar el camino para las conversaciones de paz.

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Perla Sánchez

Perla Sánchez

Como egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, he dedicado los últimos 14 años al periodismo. Mi carrera se distingue por un compromiso con temas del periodismo judicial:derechos humanos, nuevo sistema penal , desaparecidos, asociaciones civiles y víctimas. Actualmente me desempeño como editora de las secciones Internacional y Finanzas donde he tenido la oprtunidad de extender mi experiencia en temas relacionados

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de tomar cursos y diplomados con asociaciones como USAID-Documenta AC, México Evalúa, Seguridad con Justicia, Poder Judicial, Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.

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