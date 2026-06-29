Suben precios del petróleo tras nuevos ataques entre EU e Irán

Tras varios días de ataques recíprocos entre Estados Unidos e Irán ocurridos desde el pasado fin de semana, los precios del ⁠petróleo se incrementaron este lunes

Los futuros del crudo Brent subían 45 centavos, o un 0.6%, ⁠hasta situarse en 72.44 dólares el ⁠barril, mientras que el crudo West Texas Intermediate estadounidense se situaba en 70.05 dólares el barril, con un alza de 82 centavos, o un 1.2 por ciento.

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De acuerdo a analistas, el mercado del petróleo sigue enfrentándose a numerosos riesgos; “Aun así, los agentes parecen estar... centrados en lo que significaría para el equilibrio mundial una recuperación continuada de los flujos de petróleo”.

El crudo Brent descendió un 10.6% la semana pasada, su tercer descenso semanal, después de que los envíos de crudo a través del estrecho alcanzaran la semana pasada su nivel más alto desde que comenzara la guerra de EU e Israel en Irán a finales de febrero.

Al momento el tráfico se ha ralentizado desde entonces tras los nuevos ataques contra buques en el estrecho a partir del jueves, incluido un petrolero vinculado a Qatar, lo que desencadenó ataques por parte de EU e Irán en la peor escalada desde que firmaron un acuerdo de paz provisional.

Donald Trump ha afirmado que Irán ha accedido a celebrar conversaciones en Doha después de que Estados Unidos e Irán intercambiaran disparos en el estrecho de Ormuz este fin de semana, amenazando con el colapso de un alto el fuego destinado a mantener abierto el estrecho de Ormuz y allanar el camino para las conversaciones de paz.