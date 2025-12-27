Coahuila se adelanta a iniciativa del Senado; regula uso de celulares en escuelas

En contraste con una iniciativa que se analiza en el Senado, en Coahuila, el uso de teléfonos celulares en las escuelas de educación Básica se regula mediante reglamentos internos y acuerdos propios de cada plantel, sin una prohibición general en la legislación estatal, un esquema que ha permitido mejorar el proceso de aprendizaje sin afectar la comunicación de los estudiantes con sus familias.

La iniciativa, presentada recientemente por el senador Alberto Anaya Gutiérrez, coordinador del Partido del Trabajo, pretende reformar la Ley General de Educación con el objetivo de prohibir el uso de teléfonos celulares en escuelas de educación Básica, además de facultar a los docentes para retener los dispositivos durante el horario escolar.

TE PUEDE INTERESAR: En fin de año se incrementan 35% los servicios en Urgencias del IMSS

La normatividad vigente en Coahuila no prohíbe que los estudiantes lleven teléfonos celulares, sino que desde 2020, a partir de una reforma la normativa local se regula su uso para que no se conviertan en distractores durante el horario escolar.

El Reglamento Interior de Escuelas de Educación Básica del Estado considera como falta leve el uso del teléfono celular en horas de clase y en actividades estudiantiles, mientras que en educación Media Superior se señala que los alumnos deben abstenerse de utilizar estos dispositivos sin fines educativos durante la jornada escolar.

Esta visión, basada en acuerdos escolares, ha permitido a las comunidades educativas establecer reglas acordes a sus necesidades y contextos. De acuerdo con la legisladora Magaly Hernandez, coordinadora de la Comisión de Educación en el Congreso de Coahuila, en algunos planteles se han implementado medidas como solicitar a los estudiantes dejar sus celulares en una caja al inicio de la jornada y recuperarlos al finalizar las clases, sin que exista una retención por parte de los docentes.

Este esquema permite que los alumnos mantengan comunicación con sus padres al llegar y salir de la escuela, al mismo tiempo que se evita que los dispositivos interrumpan el desarrollo de las clases.

El enfoque aplicado en el Estado coloca a Coahuila como una entidad que ha avanzado en la atención del tema, incluso antes de la iniciativa presentada recientemente en el Senado de la República para prohibir el uso de dispositivos móviles en educación Básica.