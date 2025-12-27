Recibe atención por salud mental 6.5% de la población en Coahuila y Nuevo León
Se estima que casi 200 mil menores de edad en México intentaron suicidarse en los últimos 12 meses
El 6.5 por ciento de las personas en la Región Norcentral de México -es decir, Coahuila y Nuevo León- reportó haber recibido tratamiento por problemas de salud mental, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2025 (Encodat).
El informe revela que se estima que, en ambos estados, cerca de 441 mil 19 personas de entre 12 y 65 años han buscado y recibido este tipo de atención en los últimos 12 meses.
La encuesta, publicada en diciembre, fue elaborada por la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz y el Instituto Nacional de Salud Pública.
El porcentaje registrado en la Región Norcentral coincide con el promedio nacional, donde se calcula que poco más de 6 millones de personas han recibido atención por salud mental.
La lista es encabezada por la Ciudad de México, con 10.9 por ciento de los encuestados, seguida por las regiones Península (Baja California, Baja California Sur y Sonora) con 7.5 por ciento; Noroccidental (Chihuahua y Durango) con 7.4 por ciento; y Centro (Puebla, Tlaxcala, Morelos, Estado de México, Hidalgo, Querétaro y Guanajuato) con 6.7 por ciento.
A nivel nacional, los resultados muestran que las mujeres acuden con mayor frecuencia a tratamientos profesionales para la atención de problemas de salud mental: 7.7 por ciento frente a 5.3 por ciento de los hombres. El profesional más consultado es el psicólogo, seguido por el médico general o de cabecera y, en tercer lugar, el psiquiatra.
MIDEN IDEACIÓN SUICIDA
A nivel nacional, la Encodat registró que 1.9 por ciento de las personas de entre 12 y 65 años reportó haber tenido ideación suicida en los últimos 12 meses.
El 1.1 por ciento señaló haber planeado el suicidio y 0.7 por ciento —es decir, aproximadamente 604 mil 750 personas— intentó suicidarse.
La prevalencia es similar entre menores de edad (12 a 17 años): 3.3 por ciento refirió ideación suicida, 1.9 por ciento la planeó y 1.5 por ciento la intentó, lo que equivale a alrededor de 199 mil 898 personas. En ambos casos, las mujeres reportaron mayor incidencia que los hombres.
REGISTRAN PROBLEMAS POR APUESTAS
La Encodat también señala que 6.1 por ciento de los adultos que participaron en juegos de apuestas calificaron su conducta como “problemática”. Este porcentaje es ligeramente mayor entre menores de 12 a 17 años, donde 7 por ciento considera problemático su involucramiento en apuestas.
La metodología del estudio aclara que “las conductas asociadas con el juego generan múltiples problemas que afectan sus circunstancias personales, familiares, financieras y laborales”.
Además, el estudio detectó que 1 por ciento de los encuestados cumple con criterios de trastorno por videojuegos.
“Se caracteriza por el uso recurrente y persistente de internet para participar en juegos, lo que genera malestar o deterioro clínicamente significativo. Define un patrón de comportamiento relacionado con juegos digitales o videojuegos, caracterizado por un control deficiente, otorgarles mayor prioridad y permitir que el juego prevalezca sobre otros intereses y actividades, pese a las consecuencias negativas”, explica la Encodat.