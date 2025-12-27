Recibe atención por salud mental 6.5% de la población en Coahuila y Nuevo León

El 6.5 por ciento de las personas en la Región Norcentral de México -es decir, Coahuila y Nuevo León- reportó haber recibido tratamiento por problemas de salud mental, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2025 (Encodat).

El informe revela que se estima que, en ambos estados, cerca de 441 mil 19 personas de entre 12 y 65 años han buscado y recibido este tipo de atención en los últimos 12 meses.

La encuesta, publicada en diciembre, fue elaborada por la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz y el Instituto Nacional de Salud Pública.

El porcentaje registrado en la Región Norcentral coincide con el promedio nacional, donde se calcula que poco más de 6 millones de personas han recibido atención por salud mental.

La lista es encabezada por la Ciudad de México, con 10.9 por ciento de los encuestados, seguida por las regiones Península (Baja California, Baja California Sur y Sonora) con 7.5 por ciento; Noroccidental (Chihuahua y Durango) con 7.4 por ciento; y Centro (Puebla, Tlaxcala, Morelos, Estado de México, Hidalgo, Querétaro y Guanajuato) con 6.7 por ciento.