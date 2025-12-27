Recibe atención por salud mental 6.5% de la población en Coahuila y Nuevo León

Coahuila
/ 27 diciembre 2025
    Recibe atención por salud mental 6.5% de la población en Coahuila y Nuevo León
    A nivel nacional, las mujeres son las que más acuden para atender su salud mental por encima de los hombres. Foto: Unsplash

Se estima que casi 200 mil menores de edad en México intentaron suicidarse en los últimos 12 meses

El 6.5 por ciento de las personas en la Región Norcentral de México -es decir, Coahuila y Nuevo León- reportó haber recibido tratamiento por problemas de salud mental, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2025 (Encodat).

El informe revela que se estima que, en ambos estados, cerca de 441 mil 19 personas de entre 12 y 65 años han buscado y recibido este tipo de atención en los últimos 12 meses.

TE PUEDE INTERESAR: Zona metropolitana de Saltillo acumula 67 suicidios en lo que va del año

La encuesta, publicada en diciembre, fue elaborada por la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz y el Instituto Nacional de Salud Pública.

El porcentaje registrado en la Región Norcentral coincide con el promedio nacional, donde se calcula que poco más de 6 millones de personas han recibido atención por salud mental.

La lista es encabezada por la Ciudad de México, con 10.9 por ciento de los encuestados, seguida por las regiones Península (Baja California, Baja California Sur y Sonora) con 7.5 por ciento; Noroccidental (Chihuahua y Durango) con 7.4 por ciento; y Centro (Puebla, Tlaxcala, Morelos, Estado de México, Hidalgo, Querétaro y Guanajuato) con 6.7 por ciento.

$!Los psicólogos son los profesionales de la salud mental que más consultan los mexicanos.
Los psicólogos son los profesionales de la salud mental que más consultan los mexicanos. Foto: Unsplash

A nivel nacional, los resultados muestran que las mujeres acuden con mayor frecuencia a tratamientos profesionales para la atención de problemas de salud mental: 7.7 por ciento frente a 5.3 por ciento de los hombres. El profesional más consultado es el psicólogo, seguido por el médico general o de cabecera y, en tercer lugar, el psiquiatra.

MIDEN IDEACIÓN SUICIDA

A nivel nacional, la Encodat registró que 1.9 por ciento de las personas de entre 12 y 65 años reportó haber tenido ideación suicida en los últimos 12 meses.

El 1.1 por ciento señaló haber planeado el suicidio y 0.7 por ciento —es decir, aproximadamente 604 mil 750 personas— intentó suicidarse.

TE PUEDE INTERESAR: Stanford identifica seis tipos de depresión mediante el mapeo de circuitos cerebrales

La prevalencia es similar entre menores de edad (12 a 17 años): 3.3 por ciento refirió ideación suicida, 1.9 por ciento la planeó y 1.5 por ciento la intentó, lo que equivale a alrededor de 199 mil 898 personas. En ambos casos, las mujeres reportaron mayor incidencia que los hombres.

REGISTRAN PROBLEMAS POR APUESTAS

La Encodat también señala que 6.1 por ciento de los adultos que participaron en juegos de apuestas calificaron su conducta como “problemática”. Este porcentaje es ligeramente mayor entre menores de 12 a 17 años, donde 7 por ciento considera problemático su involucramiento en apuestas.

La metodología del estudio aclara que “las conductas asociadas con el juego generan múltiples problemas que afectan sus circunstancias personales, familiares, financieras y laborales”.

TE PUEDE INTERESAR: Cómo el estrés transforma tu forma de comer... y por qué no es tu culpa

Además, el estudio detectó que 1 por ciento de los encuestados cumple con criterios de trastorno por videojuegos.

“Se caracteriza por el uso recurrente y persistente de internet para participar en juegos, lo que genera malestar o deterioro clínicamente significativo. Define un patrón de comportamiento relacionado con juegos digitales o videojuegos, caracterizado por un control deficiente, otorgarles mayor prioridad y permitir que el juego prevalezca sobre otros intereses y actividades, pese a las consecuencias negativas”, explica la Encodat.

Temas


Intento De Suicidio
Salud
Salud Mental

Localizaciones


Coahuila

Alonso Flores Ramírez

Alonso Flores Ramírez

Comunicólogo por la Universidad Autónoma de Nuevo León, docente de bachillerato, redactor, intento de fotógrafo, portero y aficionado al futbol, así sin tilde.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La adicción del abandono

La adicción del abandono
true

Rastacueros: los hijos de AMLO

Ya se conoce dónde estarán las estaciones del tren de pasajeros tanto en Coahuila como en Monterrey.

Confirman ubicación de las 6 estaciones en Nuevo León del tren Saltillo-Monterrey (MAPA)
Cerca de 4 de cada 10 automovilistas no han cubierto los impuestos vehiculares.

Coahuila: Incumple 40% de automovilistas con el pago de derechos vehiculares; en 2026, refrendo costará $2 mil 441

El Servicio Meteorológico Nacional prevé un marcado descenso de temperatura en Coahuila, con heladas y mínimas bajo cero en zonas serranas durante los últimos días del año.

Se pronostica un fin de año frío en Coahuila, con temperaturas de hasta -5 grados en serranías
La muerte de Covarrubias se suma a otros fallecimientos que han impactado a la comunidad obrera de la región, en un contexto marcado por la incertidumbre en torno a la situación de la siderúrgica.

Confirman fallecimiento de ex trabajador de AHMSA Polo Covarrubias en Castaños
En 2025, se han conseguido algunas terapias muy útiles y se han puesto las bases para alcanzar nuevas metas en el futuro.

Estos son los avances médicos en 2025
Fotografía sin fecha específica de toma, publicada por los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara Baja (Oversight Dems), que muestra a Jeffrey Epstein (i) con una mujer no identificada en un avión

Revelan nuevos documentos sobre su muerte que Epstein no estaba bien vigilado en prisión