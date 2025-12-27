Deseos de Año Nuevo para la Presidenta

Si le va bien a la presidenta Sheinbaum... le irá bien a México. Sin embargo, esto sucederá sólo si ella logra gobernar a plenitud ejerciendo sus funciones y atribuciones sin interferencias sureñas.

No esperamos que sea perfecta... simplemente que no esté presionada por los intereses de los emisarios del pasado y sus personeros en el Congreso.

TE PUEDE INTERESAR: Hablando la 4T de disculpas

Su lealtad para con su mentor parece ser una camisa de fuerza que no le deja tomar decisiones correctas y le compromete a proteger a gente indefendible, cuya impunidad se convierte en un mensaje a los mexicanos de que en este régimen la justicia es selectiva.

Sus logros respecto a seguridad pública inexplicablemente tropiezan con una pared cuando en la investigación aparece vinculado alguien del “clan” de los privilegios.

No importa que ella niegue interferencias y pretenda hacernos sentir que todo marcha excelentemente bien, con plena armonía y entendimiento. Los hechos nos dicen más que las palabras.

La visión de gobierno de su mentor, improvisada y voluntariosa –personalista–, contrasta con la planificación y disciplina de ella. Seguramente ambos tienen afinidades ideológicas, pero la administración pública exige eficiencia y efectividad, y no se pueden subordinar las acciones de gobierno a ideas preconcebidas en otro contexto. Las diferencias entre ambas visiones de gobierno no radican en el “qué”, sino en el “cómo”.

El trabajo de su secretario de Seguridad –García Harfuch– ha sido altamente satisfactorio y reconocido dentro y fuera del país, rescatando la confianza perdida en el sexenio anterior. Sin embargo, en el camino de un exitoso trabajo aparecen asuntos “tabú” y “personajes intocables” y entonces la investigación cae en el marasmo.

La capacidad negociadora de la Presidenta ha quedado en evidencia en su trato con el presidente Trump respecto a los aranceles.

Sin embargo, su apasionada defensa de la dictadura venezolana encabezada por Maduro y sus generosos obsequios en petróleo a Cuba pueden echar a perder todo lo logrado a lo largo de este año.

¿Qué compromisos tiene la 4T con la Cuba de Díaz Canel y con la Venezuela de Maduro?... ¿Qué le han aportado esas dos dictaduras a este movimiento?

Es evidente que el petróleo que se envía a Cuba gratuitamente es más un pago en especie que un apoyo generoso y solidario con fines humanistas.

Y el apoyo político a Maduro frente a unas elecciones fraudulentas –que ni siquiera fueron avaladas por sus socios tradicionales Lula, Gabriel Boric y Gustavo Petro–, nos genera sospechas respecto al origen del compromiso.

¿Qué compromiso tan fuerte puede existir que le obliga a apoyar a estas dos dictaduras aun pagando el precio de generar conflictos con nuestro vecino y socio comercial más importante? ¿Compromisos propios o heredados?

¿Será que un malévolo duende aparece de vez en cuando en las tinieblas para recordarle compromisos?

Esperemos que en 2026 se rompa este maleficio que le limita y podamos tener gobernando en plenitud a una estadista.

LARRY RUBIN CANDIDATO AL CONGRESO EN EU

Larry Rubin –actual presidente de la American Society, en México– contiende ahora por un escaño en el Congreso de Estados Unidos representando al Partido Republicano, teniendo como sede Houston, donde está su domicilio particular en ese país.

En el ámbito político es conocida su actividad como representante del Partido Republicano en México. Su candidatura es relevante porque representa para México la oportunidad de tener capacidad de gestión en el órgano legislativo de Estados Unidos a través de un mexicano nacido en México, con una larga trayectoria vinculada al acontecer cotidiano de la política y la situación social de nuestro país.

TE PUEDE INTERESAR: American Society: México debe estar a la altura para evitar políticas restrictivas de Trump

Su gran liderazgo en el ámbito empresarial le permite conocer necesidades y circunstancias que afectan a la inversión privada extranjera afincada en México y tener una visión clara de las soluciones.

Esto significa capacidad para cabildear iniciativas en el Congreso Norteamericano, de cara a la renegociación del T-MEC en 2026.

Larry Rubin ha demostrado ser un hombre confiable a lo largo de una larga trayectoria profesional y empresarial con gran presencia pública.

¿A usted qué le parece?

Presidente de la Academia Mexicana de la Comunicación

@homsricardo