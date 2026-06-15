Habrá recortes al PIB en países afectados por guerra: FMI

+ Seguir en Seguir en Google
Dinero
/
    Habrá recortes al PIB en países afectados por guerra: FMI
    En muchas economías, el alza de los precios del petróleo está contribuyendo, no obstante, a un repunte de la inflación general. ESPECIAL.

Llama a los países a no confiarse y a mantener la disciplina fiscal y la estabilidad de precios

CDMX.-El anuncio del alto al fuego del Medio Oriente es bienvenido, pero si el conflicto o las interrupciones se intensifican, esto representa un claro riesgo para el crecimiento mundial, de ahí que el Fondo Monetario Internacional (FMI) se mantendrá en alerta máxima, advirtió la directora gerente del organismo, Kristalina Georgieva.

Por eso, adelantó que en la actualización de sus expectativas económicas mundiales el organismo dará a conocer fuertes revisiones a la baja en sus previsiones de crecimiento para este año.

TE PUEDE INTERESAR: Israel se niega a abandonar el Líbano y promete atacar a Irán ‘con todas sus fuerzas’ si Teherán ataca

Sobre todo, en cinco de los ocho países exportadores de petróleo de la región del Golfo Pérsico que fueron directamente afectados por la guerra. El organismo hizo modificaciones con contracciones directas en su producto interno bruto (PIB), anticipó.

Es fundamental, afirmó, ya que el restablecimiento de la situación y la recuperación del suministro con la apertura del estrecho de Ormuz llevará tiempo debido a los importantes daños en la infraestructura.

Así lo expresó en un texto publicado en el blog del organismo titulado “La economía global resiste el impacto de la guerra, hasta el momento”.

SUBSIDIOS INVIABLES

Hizo notar que, con el aumento de los costos de endeudamiento, la disciplina fiscal es igualmente importante, enfatizó.

Sin embargo, alertó, los topes de precios, los subsidios y otras intervenciones similares pueden ser populares, pero son costosas. Consideró que las respuestas fiscales deben ser específicas, temporales, preservar las señales de precios y estar bien planificadas para proteger a los más vulnerables sin socavar las finanzas públicas.

Desde la perspectiva del FMI, estableció que se necesita disciplina y agilidad en las políticas.

“Como ya hemos mencionado, mucho depende de la duración e intensidad de la crisis del suministro energético. “Cuanto antes se resuelva, mejor, sobre todo porque la recuperación del suministro llevará tiempo debido a los importantes daños en la infraestructura”, manifestó.

RESILENCIA

Kristalina Georgieva ponderó que una economía mundial resiliente en general oculta diferencias significativas entre países y regiones, pues los países importadores de energía y aquellos con un margen de maniobra política limitado son los más vulnerables.

“El hecho de que la economía mundial esté resistiendo hasta ahora la crisis es motivo de tranquilidad, pero no de complacencia. El FMI se mantiene en alerta máxima”, expresó.

EXPECTATIVAS

Georgieva informó que las nuevas expectativas económicas mundiales del FMI se darán a conocer el próximo 8 de julio.

Al dar un anticipo de su contenido, indicó que los exportadores de petróleo de la región del Golfo Pérsico, directamente afectados por la guerra, se enfrentan a fuertes revisiones a la baja en sus previsiones de crecimiento para este año, con cinco de los ocho países registrando contracciones directas.

En Europa, que depende en gran medida del petróleo y el gas importados, dijo que el aumento de los precios de la energía está lastrando el crecimiento y ejerciendo presión al alza sobre la inflación, tras la reciente subida de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo.

Mientras que las economías de mercados emergentes de Asia también están sufriendo las consecuencias, debido a la mayor dependencia del petróleo y gas de la región.

Se enfrentan, destacó, a precios de la gasolina al por menor que han aumentado un 40% desde el inicio de la guerra, mientras que el aumento de los rendimientos de los bonos gubernamentales, la depreciación de la moneda y las presiones de salida de capitales han agravado los costes de la crisis.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Guerras
Dinero
Economía

Localizaciones


Estados Unidos
Irán

Organizaciones


FMI

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Se concentra voto de Nuevas Ideas en zonas de ex aliado del PRI (Gráficas Interactivas)

Radiografía de las elecciones en Coahuila 2026: voto de Nuevas Ideas concentrado en zonas de ex aliado del PRI
true

Con la 4T, la CNTE pasó del cobijo a tener segundo piso

El deporte en Saltillo lucha, corre y taclea por sobrevivir

El deporte en Saltillo lucha, corre y taclea por sobrevivir
La omisión de una señal de alto por parte del conductor de una camioneta Ford F-150 derivó en un aparatoso accidente múltiple en la colonia La Berrueto, donde al menos cuatro vehículos resultaron involucrados y dos personas sufrieron lesiones.

Saltillo: ignora señal de alto y desata carambola con cuatro vehículos en La Berrueto
Tras la denuncia, el señalado fue detenido por elementos del Agrupamiento Violeta de la Policía Municipal y puesto a disposición del Ministerio Público, mientras los menores fueron sometidos a estudios médicos y psicológicos conforme a los protocolos establecidos.

Da techo a un ‘amigo’ para que cuidara a sus hijos; madre exige justicia por presunto abuso contra tres menores en Saltillo
El abridor Finn Del Bonta-Smith cumplió una sólida salida para encaminar la victoria saltillense.

Saraperos de Saltillo barre a El Águila y gana la serie en Veracruz
¿Ya se acabó la guerra?

Pakistán y Trump anuncian acuerdo de paz entre Irán y Estados Unidos
El incidente en el golfo de Omán causó la muerte de tres marineros indios, según funcionarios de India.

Estados Unidos justifica ataque contra M/T Settebello; asegura que ignoró advertencias durante 24 horas