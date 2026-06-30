Tiene México más millonarios: se suman más de 8 mil en el último año

El informe, que analiza la evolución de la riqueza de los hogares en 56 mercados que representan más del 92% de la riqueza mundial, señala que el país cerró el año con 333 mil personas con un patrimonio superior al millón de dólares.

México sumó alrededor de 8 mil 724 nuevos millonarios en dólares durante 2025 y se consolidó como el segundo mayor mercado de riqueza de América Latina, de acuerdo con el Global Wealth Report 2026 de UBS.

Además, existen 29 mil adultos mexicanos con una riqueza de entre 5 y 100 millones de dólares. Dentro de este segmento, el número de personas con patrimonios de entre 5 y 10 millones de dólares registró un crecimiento anual compuesto de 6.3% entre 2000 y 2025, mientras que su riqueza colectiva aumentó 5.3% en el mismo periodo.

En el rango de entre 10 y 50 millones de dólares, el número de individuos avanzó a una tasa anual de 5.3% y su riqueza aumentó 7.4%. Para quienes poseen entre 50 y 100 millones de dólares, el crecimiento anual fue de 3.8% en el número de personas y de 6.3% en la riqueza acumulada.

El reporte también destaca que la riqueza de los multimillonarios mexicanos aumentó cerca de 60% en 2025, una de las mayores alzas registradas a nivel global.

En cuanto a la composición del patrimonio, los activos financieros representan 44.3% de la riqueza bruta de los hogares mexicanos. Asimismo, México registró el menor nivel de endeudamiento entre los 56 mercados analizados, ya que las deudas equivalen apenas a 5.2% de la riqueza bruta.

Pese al crecimiento patrimonial observado en los segmentos de mayores ingresos, el estudio advierte que la evolución general de la riqueza en el país fue menos favorable. Entre 2020 y 2025, tanto la riqueza promedio como la riqueza mediana por adulto, medidas en moneda local y ajustadas por inflación, registraron contracciones.

De acuerdo con UBS, esta situación se refleja en los niveles de desigualdad patrimonial del país. México ocupa la posición número 12 a nivel mundial en concentración de la riqueza, con un coeficiente de Gini proyectado de 0.72 para 2025.

En el ámbito regional, América Latina registró un crecimiento de la riqueza de 6.6% en 2025. Brasil y México se mantuvieron como los principales mercados de riqueza de la región y, en conjunto, concentran más de 700 mil millonarios en dólares.

A nivel global, la riqueza creció 10.8% en 2025, su mayor ritmo de expansión en los últimos años y el tercer incremento anual consecutivo. Durante ese año se crearon casi un millón de nuevos millonarios en el mundo, de los cuales más de 440 mil surgieron en Estados Unidos.

El reporte también muestra que el crecimiento de la riqueza fue desigual entre regiones. Europa, Medio Oriente y África encabezaron la expansión global con un incremento de 17.5%, seguidos por las Américas, con 8.5%, y Asia-Pacífico, con 5.9%.