Coahuila, listo para reanudar exportación de ganado a Estados Unidos

A través de la Secretaría de Desarrollo Rural, el Gobierno estatal informó que la USDA anunció la reapertura, a partir del próximo 24 de agosto, del puerto de entrada de Douglas, Arizona, al comercio de ganado, además de iniciar los procedimientos operativos necesarios para posteriormente habilitar puntos de cruce en Nuevo México y, en una etapa posterior, estaciones ubicadas en Texas.

El Gobierno de Coahuila se encuentra preparado para reanudar la exportación de ganado en pie hacia Estados Unidos, una vez que el Departamento de Agricultura de ese país (USDA) avance en la reapertura de los puertos fronterizos para el comercio de animales provenientes de México.

El secretario de Desarrollo Rural, Jesús María Montemayor Garza, destacó que Coahuila está listo para que, una vez que las autoridades estadounidenses determinen la reapertura de los puntos de comercio ganadero en Texas, pueda reiniciarse la exportación desde los puertos de Ciudad Acuña y Piedras Negras.

“No hay nada pendiente; tenemos los check list listos tanto del puerto de inspección y exportación que se encuentra en Piedras Negras, como del puerto de inspección y exportación que se encuentra en Acuña”, afirmó.

El funcionario señaló que, desde la detección del primer caso de gusano barrenador en México, en noviembre de 2024, el Gobierno de Coahuila ha mantenido una coordinación permanente con el Gobierno Federal, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos y los productores ganaderos organizados, con el objetivo de fortalecer las medidas sanitarias y de control.

Montemayor Garza indicó que, por instrucciones del gobernador Manolo Jiménez Salinas, se han cumplido los protocolos establecidos dentro del dispositivo nacional de emergencias sanitarias, por lo que Coahuila se ha convertido en un referente nacional en la implementación de acciones coordinadas para prevenir y combatir la propagación del gusano barrenador.

“Hemos hecho todas estas acciones buscando, primero que nada, proteger al ganado y a los ganaderos de nuestro estado; pero por otro lado para también ser considerados para la reapertura de las exportaciones, luego de todas las medidas que hemos tomado, los sistemas de movilización que se han establecido, los protocolos y este trabajo coordinado que ya comentaba”, expresó.

El secretario reconoció el trabajo realizado por las autoridades de México y Estados Unidos para alcanzar acuerdos que permitan avanzar en la reapertura de la frontera para la exportación de ganado y señaló que el objetivo es que Coahuila pueda incorporarse lo antes posible al proceso de reactivación comercial.

“Nosotros estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para que la segunda y tercera etapas salgan juntas y se puedan llevar a cabo, y sea de beneficio para la mayoría de los ganaderos en Coahuila”, manifestó.