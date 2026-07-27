Torreón reunirá a católicos LGBT+ de todo México en encuentro nacional

TORREÓN, COAH.- Con el firme propósito de consolidar entornos de integración, guía pastoral y fraternidad eclesial, Torreón se convertirá en el epicentro del Cuarto Encuentro Nacional de la Red Católica Arcoíris México (Redcam), programado del 30 de julio al 2 de agosto de 2026. El evento contará con la participación del obispo diocesano, Luis Martín Barraza Beltrán, y del obispo emérito de Saltillo, Raúl Vera López, congregando a colectivos y fieles católicos pertenecientes a la diversidad sexual procedentes de diversos puntos de la República.

Bajo el lema institucional “Hermandad y servicio”, delegaciones procedentes de Chihuahua, Michoacán, Durango, Jalisco, Ciudad de México y Coahuila se darán cita en suelo lagunero para intercambiar vivencias, evaluar los desafíos cotidianos en sus parroquias y estrechar redes de soporte mutuo. El propósito central radica en propiciar un ambiente de hermandad entre católicos diversos, examinando las estrategias pastorales vigentes y diseñando nuevos horizontes de acogida, escucha atenta y contención espiritual. Asimismo, la Redcam aspira a estrechar lazos entre las agrupaciones nacionales, fomentando comunidades donde las personas LGBT+ ejerzan su fe en un marco de dignidad, respeto absoluto y reconocimiento mutuo. Las mesas de trabajo priorizarán el análisis de la labor pastoral dentro de la institución eclesiástica, impulsando mecanismos que garanticen una mayor injerencia de las bases comunitarias en la toma de decisiones.

Como eje rector, el evento implementará una dinámica de carácter sinodal, fundamentada en la escucha recíproca, el discernimiento colectivo y el trabajo en conjunto, alineándose a los llamados al diálogo promovidos por la Iglesia a escala global. Los coordinadores enfatizan que la junta superará el formato de una asamblea tradicional, consolidándose como un espacio donde la oración, el testimonio de vida y el debate constructivo allanen senderos de reconciliación y fraternidad humana.

La cumbre nacional aspira a que cada testimonio vertido abone en la edificación de una Iglesia más cercana, empática y fundamentada en la cultura de la escucha activa. De este modo, Torreón fungirá durante tres jornadas como punto de convergencia para las comunidades católicas LGBT+ de México, reafirmando su compromiso con la concordia entre la fe, la diversidad y el tejido social.