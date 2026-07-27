Ramos Arizpe destapa investigación por millonario contrabando de hidrocarburos, afirma comunicado de la FGR

El hallazgo de 33 ferrotanques abandonados en Ramos Arizpe, Coahuila, detonó una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) que derivó en el desmantelamiento de una presunta red de contrabando de hidrocarburos por vía férrea, cuyo daño potencial al erario podría superar los 4 mil millones de pesos. De acuerdo con la dependencia federal, las unidades fueron localizadas en condiciones que representaban un riesgo para la población y para la seguridad industrial, debido a las altas temperaturas y a que se desconocía el contenido que transportaban.

Tras el aseguramiento, peritos realizaron inspecciones, toma de muestras y diversos estudios técnicos para determinar la naturaleza del combustible y preservar los indicios que dieron origen a la carpeta de investigación. RECONSTRUYEN LA RUTA DEL COMBUSTIBLE La FGR informó que las indagatorias dejaron de centrarse únicamente en los ferrotanques encontrados en Ramos Arizpe y se extendieron al análisis de toda la cadena logística utilizada para mover el producto. Como parte de las diligencias fueron ubicados otros ferrotanques en San Luis Potosí y Nuevo Laredo, los cuales presentaban un patrón similar: en los documentos de importación únicamente se declaraba alrededor del 10 por ciento del volumen que realmente transportaban. Esta información permitió reconstruir gradualmente la ruta ferroviaria utilizada para el traslado del combustible. Las investigaciones también identificaron una infraestructura de recepción, almacenamiento y distribución en distintas entidades del país, lo que evidenció que no se trataba de un hecho aislado, sino de una operación logística de mayor alcance. La revisión de pedimentos aduanales, facturas, cartas porte, registros ferroviarios y documentación corporativa permitió identificar a la empresa considerada como principal importadora, constituida en agosto de 2018 en la Ciudad de México.

Posteriormente, la evolución societaria de esa compañía permitió establecer la incorporación de Ernesto “N” al capital variable de la empresa y, años después, su nombramiento como secretario del Consejo de Administración. De acuerdo con la FGR, tanto él como José “N” participaron en diversos actos corporativos, modificaciones societarias, representación legal y gestiones relacionadas con comercio exterior y actividades aduaneras. MÁS DE 90 PRUEBAS PERICIALES La dependencia federal informó que hasta el momento ha integrado 96 datos de prueba, entre ellos dictámenes en química, ingeniería mecánica y eléctrica, criminalística, fotografía e identificación de hidrocarburos, con el propósito de determinar el tipo de combustible, la capacidad real de los ferrotanques y los volúmenes efectivamente transportados. Según la FGR, el expediente demuestra que la investigación evolucionó de un hallazgo aparentemente aislado hacia la identificación de una estructura empresarial con capacidad para importar hidrocarburos y operar una red ferroviaria especializada con presencia en varias entidades del País.

Aunque actualmente la imputación formal corresponde a un perjuicio fiscal superior a 100 millones de pesos, relacionado con 170 ferrotanques asegurados en julio de 2025, el cruce de información entre la Agencia Nacional de Aduanas de México y el Servicio de Administración Tributaria permitió detectar más de cuatro mil operaciones presuntamente irregulares durante el primer semestre de ese año, cuyo daño patrimonial podría rebasar los 4 mil millones de pesos.

La Fiscalía precisó que esas cifras serán sustentadas durante la investigación complementaria. Finalmente, la institución rechazó que el caso tenga motivaciones políticas y sostuvo que Ernesto “N” es investigado por su probable participación en hechos constitutivos de delito. Asimismo, reiteró que todas las actuaciones se desarrollan conforme a derecho, con respeto al debido proceso, la presunción de inocencia y los derechos humanos de las personas imputadas.

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