Tras una disputa legal de seis años, TikTok cambia de manos en EU

PEKÍN- Con esta venta la plataforma de videos firmó acuerdos con inversionistas tales como Oracle, Silver Lake y la firma de inversión emiratí MGX, con el propósito de formar la nueva empresa conjunta, TikTok U.S.

Esta nueva empresa va a operará bajo “salvaguardias definidas que protegen la seguridad nacional a través de una exhaustiva protección de datos, seguridad de algoritmos, moderación de contenido y garantías de software para los usuarios en Estados Unidos”, dio a conocer la compañía a través de un comunicado.

De esta forma, los usuarios estadounidenses de TikTok podrán seguir usando la misma aplicación.

Durante más de una año esta operación fue negociada y tras su vente la convierte a esta filial estadounidense de TikTok en una entidad con junta directiva conformada por mayoritariamente por ciudadanos estadounidenses.

Tras hacer público este acuerdo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump agradeció a su homólogo de China, Xi Jinping, “por trabajar con nosotros y, en última instancia, aprobar el Acuerdo”, escribió en su red social, Truth Social y añadió que espera “que en el futuro me recuerden aquellos que usan y aman TikTok”.

”Ahora será propiedad de grandes patriotas e inversores estadounidenses (...). Solo espero que quienes aman TikTok me recuerden”, concluye el mandatario estadounidense.

Por su parte, Adam Presser, que fue jefe de operaciones, confianza y seguridad de TikTok, a partir de hoy será el director general de la nueva empresa y quien además de liderar la junta directiva de siete miembros estadounidenses, también lo hará con el director general de la plataforma, Shou Zi Chew.

Además, gracias a este acuerdo se pone punto final a años de incertidumbre entorno al futuro de la popular plataforma de videos en Estados Unidos.

“La posición de China sobre TikTok ha sido consistente y clara”, afirmó Guo Jiakun, quien es el portavoz del Ministerio de Exteriores chino en Beijing en referencia al acuerdo de TikTok y a la publicación de Trump en Truth Social.

SEGURIDAD Y CONTROL DE DATOS

Así mismo, TikTok precisó que esta nueva compañía “operará bajo salvaguardas definidas que protegerán la seguridad nacional”, y va a contar con medidas que favorecerán la protección de datos, así como la seguridad de algoritmos, además de la moderación de contenidos y garantías de software.

En este sentido, Oracle, que uno de los socios principales, se encargará del alojamiento en la nube de los datos de los usuarios estadounidenses y también del algoritmo de recomendaciones, que será “adiestrado, probado y actualizado” en el país.

“Además de reforzar la protección de datos, los de los usuarios estadounidenses se almacenarán en un sistema local gestionado por Oracle, la empresa conjunta también se enfocará en el algoritmo de TikTok. La fórmula de recomendación de contenido, que ofrece a los usuarios videos específicos adaptados a sus preferencias e intereses, será entrenada, probada y actualizada nuevamente con datos de los usuarios locales, explicó la firma en su anuncio”. explica Kaitlyn Huamani en su artículo titulado “TikTok finalizes a deal to form a new American entity”, publicado por la Agencia de Noticias The Associated Press.