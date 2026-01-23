Tras una disputa legal de seis años, TikTok cambia de manos en EU

/ 23 enero 2026
    Tras una disputa legal de seis años, TikTok cambia de manos en EU
    Un logo en la sede de TikTok en Los Ángeles, California. Foto: EFE/Allison Dinner

ByteDance cerró un acuerdo para crear una nueva entidad estadounidense, con lo que evita evitando la prohibición en Estados Unidos que afectaría a una red social que, solo en este país, es usada por más de 200 millones de personas

PEKÍN- Con esta venta la plataforma de videos firmó acuerdos con inversionistas tales como Oracle, Silver Lake y la firma de inversión emiratí MGX, con el propósito de formar la nueva empresa conjunta, TikTok U.S.

Esta nueva empresa va a operará bajo “salvaguardias definidas que protegen la seguridad nacional a través de una exhaustiva protección de datos, seguridad de algoritmos, moderación de contenido y garantías de software para los usuarios en Estados Unidos”, dio a conocer la compañía a través de un comunicado.

De esta forma, los usuarios estadounidenses de TikTok podrán seguir usando la misma aplicación.

Durante más de una año esta operación fue negociada y tras su vente la convierte a esta filial estadounidense de TikTok en una entidad con junta directiva conformada por mayoritariamente por ciudadanos estadounidenses.

Tras hacer público este acuerdo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump agradeció a su homólogo de China, Xi Jinping, “por trabajar con nosotros y, en última instancia, aprobar el Acuerdo”, escribió en su red social, Truth Social y añadió que espera “que en el futuro me recuerden aquellos que usan y aman TikTok”.

”Ahora será propiedad de grandes patriotas e inversores estadounidenses (...). Solo espero que quienes aman TikTok me recuerden”, concluye el mandatario estadounidense.

Por su parte, Adam Presser, que fue jefe de operaciones, confianza y seguridad de TikTok, a partir de hoy será el director general de la nueva empresa y quien además de liderar la junta directiva de siete miembros estadounidenses, también lo hará con el director general de la plataforma, Shou Zi Chew.

Además, gracias a este acuerdo se pone punto final a años de incertidumbre entorno al futuro de la popular plataforma de videos en Estados Unidos.

“La posición de China sobre TikTok ha sido consistente y clara”, afirmó Guo Jiakun, quien es el portavoz del Ministerio de Exteriores chino en Beijing en referencia al acuerdo de TikTok y a la publicación de Trump en Truth Social.

SEGURIDAD Y CONTROL DE DATOS

Así mismo, TikTok precisó que esta nueva compañía “operará bajo salvaguardas definidas que protegerán la seguridad nacional”, y va a contar con medidas que favorecerán la protección de datos, así como la seguridad de algoritmos, además de la moderación de contenidos y garantías de software.

En este sentido, Oracle, que uno de los socios principales, se encargará del alojamiento en la nube de los datos de los usuarios estadounidenses y también del algoritmo de recomendaciones, que será “adiestrado, probado y actualizado” en el país.

“Además de reforzar la protección de datos, los de los usuarios estadounidenses se almacenarán en un sistema local gestionado por Oracle, la empresa conjunta también se enfocará en el algoritmo de TikTok. La fórmula de recomendación de contenido, que ofrece a los usuarios videos específicos adaptados a sus preferencias e intereses, será entrenada, probada y actualizada nuevamente con datos de los usuarios locales, explicó la firma en su anuncio”. explica Kaitlyn Huamani en su artículo titulado “TikTok finalizes a deal to form a new American entity”, publicado por la Agencia de Noticias The Associated Press.

$!Adam Presser será el director general de la nueva empresa y liderará la junta directiva de siete miembros estadounidenses, incluyendo a Shou Zi Chew
Adam Presser será el director general de la nueva empresa y liderará la junta directiva de siete miembros estadounidenses, incluyendo a Shou Zi Chew Foto: EFE/EPA/Adam Vaughan

“El mandato de TikTok USDS Joint Venture es proteger los datos, las aplicaciones y el algoritmo de los usuarios estadounidenses mediante medidas integrales de privacidad de datos y ciberseguridad. Salvaguardará el ecosistema de contenido estadounidense mediante sólidas políticas de confianza y seguridad, y moderación de contenido, a la vez que garantiza la rendición de cuentas continua mediante informes de transparencia y certificaciones de terceros”, detalla TikTok en un comunicado.

En cuanto a la protección de datos, prosigue el comunicado, “los datos de los usuarios estadounidenses estarán protegidos por USDS Joint Venture en el entorno seguro de nube estadounidense de Oracle. La Joint Venture implementará un programa integral de privacidad de datos y ciberseguridad, auditado y certificado por expertos externos en ciberseguridad”, TikTok añade que “el programa cumplirá con los principales estándares de la industria, incluyendo el CSF y 800-53 del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) y la norma ISO 27001, así como los Requisitos de Seguridad para Transacciones Restringidas de la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad (CISA)”.

En lo que se refiere a la seguridad del algoritmo, TikTok detalla que “la empresa conjunta reentrenará, probará y actualizará el algoritmo de recomendación de contenido con datos de usuarios estadounidenses”, el comunicado prosigue explicando que “el algoritmo de recomendación de contenido estará protegido en el entorno de nube de Oracle en EE. UU. Garantía de software: La empresa conjunta protegerá las aplicaciones estadounidenses mediante protocolos de garantía de software y revisará y validará el código fuente continuamente, con la asistencia de su socio de seguridad de confianza, Oracle”.

El comunicado concluye lo referente a la confianza y a la seguridad “la empresa conjunta protegerá el ecosistema de contenido estadounidense y tendrá la autoridad para tomar decisiones sobre políticas de confianza y seguridad, así como sobre moderación de contenido”.

Asimismo, esta está previsto que la aplicación va a ser interoperable con TikTok en el resto del mundo, lo que, de acuerdo a la nueva compañía, posibilitará que creadores y empresas estadounidenses continúen operando a nivel mundial.

Así también se precisó que ByteDance va a conservar alredodor del 19.9 % de la participación y que el director delegado global, Shou Zi Chew, continuará en su cargo.

CEO DE TIKTOK AGRADECE A LOS USUARIOS

El actual ceo de Tiktok agradeció a los más de mil millones de usuarios de la plataforma a través de un breve video en su cuenta de la red social para dar su agradecimiento “especialmente a los 200 millones de estadounidenses”, su apoyo durante los años de incertidumbre expresó Shou Zi Chew.

$!El CEO de TikTok, Shou Zi Chew testifica ante el comité de Energía y Comercio de la Cámara Baja de Estados Unidos en Washington.
El CEO de TikTok, Shou Zi Chew testifica ante el comité de Energía y Comercio de la Cámara Baja de Estados Unidos en Washington. Foto: EFE/EPA/Michael Reynolds

”Estamos deseando seguir viendo su creatividad y alegría en todas partes”, Añadió.

También agradeció de manera específica a “los 200 millones de estadounidenses” que usan la red social.

“Estamos agradecidos de que formen parte de la comunidad de TikTok, y tenemos ganas de seguir viendo vuestro espíritu creativo, gran capacidad para narrar historias y de traer felicidad a todo el mundo en todas partes”, concluyó el directivo.

Con información de las Agencias de Noticias EFE, The Associated Press, AFP y TikTok News Room.

Mauricio Ortega Galindo

Mauricio Ortega Galindo

Con experiencia de 15 años laborando en VANGUARDIA, en el área de redacción.

Licenciado en Psicología por la Universidad Intercontinental, maestría en psicoterapia Gestalt, especialidad en Desarrollo Humano. Se especializa en Terapia Gestalt por el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt. Además, presta sus servicios como psicoterapeuta al programa Touchinglife para empleados de la empresa MAGNA en Saltillo y Ramos Arizpe desde 2010.

