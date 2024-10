Usuarios de Microsoft podrán entablar conversaciones con IA

NUEVA YORK.-La empresa tecnológica Microsoft anunció que su inteligencia artificial (IA) generativa, Copilot, ahora cuenta con voz, ojos e inteligencia emocional, por lo que los usuarios podrán acudir a ella para entablar una conversación como si se tratara de un compañero.

Fue hoy en un evento en Nueva York, que el director ejecutivo de Microsoft AI, Mustafa Suleyman, dijo en la presentación de estas nuevas funciones, que ahora las computadoras han aprendido el lenguaje de las personas, lo que cambia por completo el paradigma interactivo entre los humanos y las máquinas.

“Estas máquinas ahora entienden nuestra voz y pueden reaccionar a nuestra entonación. Está en un nivel tan bueno que puedes tener una conversación fluida, relajada e informal, donde capta la inteligencia emocional de tu discurso y se siente como si estuvieras teniendo una conversación normal”, destacó el cofundador de Google DeepMind.

Explicó que al momento el chatbot en el que el usuario puede conversar con Copilot, no guarda las conversaciones ni la empresa guarda la información para entrenar la IA.

Esta IA tiene cuatro voces y sale hoy en Australia, Canadá, Nueva Zelanda, el Reino Unido y EE. UU. en las aplicaciones móviles iOS y Android, en la web en copilot.microsoft.com y a través de la aplicación Copilot para Windows.

De acuerdo con Microsoft Copilot Voice estará disponible inicialmente en inglés, pero en una demostración una periodista de EFE consiguió tener conversaciones fluidas con la máquina en francés y español.

Añadió que al igual que otras IA, sus respuestas pueden estar bien formadas, pero con información falsa.

“Algo que se conoce como alucinaciones, razón por la que el usuario no puede conversar con la IA de algunos temas como las elecciones, consultas médicas o advertencias legales. Hasta que no tengamos índices de precisión muy altos y tasas de falsos positivos muy bajas, no nos extenderemos a estas otras áreas, pero llegará ese momento. Es cuestión de unos pocos años”, dijo.

Los ojos de la IA serán Copilot Vision, chatbot que es capaz de ver el navegador del usuario, entender tanto el texto como las imágenes, y dar consejos o hacer resúmenes sobre lo que ve. Según Microsoft, esta aplicación puede ser útil para organizar el alojamiento de un viaje en Airbnb -ya que puede escuchar cuáles son las preferencias del usuario, así como elegir una película según las opiniones que los críticos.

Esta función no estará disponible en todas las webs de internet y aún está en desarrollo, por ello, solo se puede acceder a la versión beta por Copilot Labs en EE. UU.

La empresa también presentó Think Deeper -que también solo está disponible en Copilot Labs, en la que la IA se toma más tiempo para razonar su respuesta, lo que, según la empresa, permite responder a una respuesta compleja en la que por ejemplo se cita una lista de pros y contras.