¿50% de descuento para tramitar la licencia de conducir? Solo en un estado

¿Ya renovaste o tramitaste la licencia de conducir? El tiempo apremia, porque las autoridades de Gobierno notificaron a los medios de información que habrá una reducción del 50% al costo por expedición y renovación de la licencia de conducir.

La reducción del 50% se aplicará para automovilistas como a motociclistas. Sin embargo, el descuento solo será momentáneo, ya que la única condición es que se debe pagar el precio completo para el próximo 30 de noviembre.

La licencia de conducir es obligatoria para cualquier conductor en México; el no poseer el trámite, o tenerlo vencido, puede significar varias multas para el respectivo conductor.

Cada entidad estatal tiene sus precios. No obstante, para el estado de Morelos, el 50% estará disponible, según Periódico Oficial Tierra y Libertad y la Secretaria de Administración y Finanzas de Morelos.

Las tarifas serán vigentes desde el 22 de octubre hasta el 30 de noviembre. Los costos son los siguientes:

*) Automovilísticas: 894 a 447 pesos.

*) Motociclistas: 781 a 391 pesos.

La licencia tendrá una vigencia de 5 años.

Para tramitar la licencia se necesitan los siguientes documentos:

*) Identificación oficial

*) Licencia vencida

*) Comprobante de pago de Hacienda

*) Presentarse puntual a la cita (no hay tolerancia)