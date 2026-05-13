¿Adiós a los Frentes Fríos?... Ola de calor, heladas de -5 grados, lluvias, y fuertes vientos azotarán a estos estados

Para este miércoles, un canal de baja presión y el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe ocasionarán chubascos y lluvias fuertes en el sureste del país, incluida la península de Yucatán, además de lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas.

Fuertes vientos , temperaturas extremas, tormentas eléctricas, lluvias y granizo azotarán al territorio mexicano , esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Así mismo, inestabilidad atmosférica , en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico, propiciarán chubascos y lluvias puntuales fuertes sobre entidades del occidente, centro y sur de México.

Finalmente, el frente frío 50 adquirirá características de estacionario, en el oriente del golfo de México y dejará de afectar al territorio nacional; en tanto que la masa de aire frío asociada modificará rápidamente sus características térmicas, favoreciendo un ascenso gradual de las temperaturas en el noreste, oriente, centro y sureste del país.

Prevalecerá la onda de calor en Baja California Sur (oeste y sur), Sonora (sur), Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Sinaloa (norte, centro y sur), Nayarit (norte y sur), Jalisco (oeste, sur y suroeste), Colima (este), Michoacán (centro y suroeste), Guerrero, Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca (sur y este) y Chiapas (centro y suroeste).

Prevalecerá la onda de calor en Baja California Sur (oeste y sur), Sonora (sur), Chihuahua (suroeste), Durango (oeste y noreste), Sinaloa (norte, centro y sur), Nayarit (norte y sur), Jalisco (oeste, sur y suroeste), Colima (este), Michoacán (norte, centro y suroeste), Guerrero, Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca (sur y este) y Chiapas (centro y suroeste), iniciando a partir del viernes en Coahuila (suroeste), Nuevo León (sur), San Luis Potosí (norte y suroeste), Zacatecas (noreste, sur y suroeste), Aguascalientes (sur y oeste), Guanajuato (centro, sur y suroeste), Querétaro (sur), Hidalgo (centro y suroeste), Campeche (norte) y Yucatán (oeste y suroeste).

El jueves, canales de baja presión, divergencia en altura y el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y Mar Caribe, originarán chubascos y lluvias puntuales fuertes en el noreste, occidente, centro, sur y sureste de la República Mexicana.

Una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera se establecerá en el occidente y centro de país, favoreciendo un incremento de las temperaturas en la mayor parte del territorio nacional.

CLIMA PARA SALTILLO

Para Saltillo, el pronóstico de este miércoles, una mínima de 17 y máxima de 28 grados, con cielo despejado, el jueves tendremos una máxima de 30 y una mínima de 18 grados, finalmente para el viernes, una máxima de 32 y mínima de 20.

PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Chiapas (norte).

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Jalisco (sureste), Colima (noreste), Michoacán (este y oeste), Estado de México (suroeste), Morelos, Puebla (suroeste), Guerrero (norte y este), Oaxaca (oeste) y Tabasco (sur).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Colima, Ciudad de México, Tlaxcala, Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Chihuahua, Durango, Zacatecas, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Nayarit, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PARA LA REPÚBLICA MEXICANA

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Durango.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Chihuahua, Estado de México, Puebla y Tlaxcala.

Temperaturas máximas mayores a 45 °C: Sonora (sur) y Sinaloa (norte y sur).

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur (sur), Chihuahua (noreste y suroeste), Durango (oeste), Nayarit (norte), Michoacán (centro), Guerrero (noroeste), Oaxaca (sur y este), Chiapas (suroeste), Campeche (norte) y Yucatán (oeste y suroeste).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Coahuila (oeste), Zacatecas (sur), Jalisco, Colima, Morelos, Estado de México (suroeste), Puebla (suroeste), Veracruz (sur), Tabasco (este) y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Tamaulipas (sur), San Luis Potosí (este) y Aguascalientes (oeste).

PRONÓSTICO DE VIENTO PARA EL TERRITORIO MEXICANO

Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h y posibles tolvaneras: Baja California, Baja California Sur y Sonora; y de componente norte: istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Estado de México y Ciudad de México.

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).

¿QUÉ ES UNA HORA DE CALOR?

Una “hora de calor” es un periodo del día en el que la temperatura ambiental alcanza niveles altos que pueden afectar al cuerpo humano, especialmente cuando se combina con humedad, radiación solar intensa y poca ventilación. No es un término técnico oficial de meteorología, pero se usa comúnmente para referirse a las horas más calurosas del día.

En ciudades del norte de México como Monterrey, estas horas suelen presentarse entre las 12:00 del mediodía y las 5:00 de la tarde, aunque el punto máximo de temperatura normalmente ocurre entre las 2:00 y las 4:00 pm.

Durante una “hora de calor”, el cuerpo trabaja más para mantener su temperatura normal. Esto puede provocar:

• Deshidratación

• Fatiga

• Mareos

• Dolor de cabeza

• Golpe de calor en casos extremos