Frentes fríos en México... ¿Cuántos le quedan a la temporada invernal según el SMN de Conagua?

Los frentes fríos son sistemas meteorológicos formados por masas de aire frío que chocan con aire cálido, generando inestabilidad atmosférica. Este fenómeno provoca descensos bruscos de temperatura , vientos intensos, lluvias, heladas e incluso la caída de nieve o aguanieve en zonas específicas.

La temporada invernal en México continúa activa con la presencia de diversos frentes fríos que afectan a distintas regiones del país. La Comisión Nacional del Agua ( Conagua ) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantienen un monitoreo constante ante el descenso de temperaturas registrado en semanas recientes.

La distribución mensual prevista es la siguiente:

Según el pronóstico oficial del SMN , entre enero y mayo de 2026 se espera el ingreso de 25 frentes fríos , los cuales marcarán el cierre de la temporada invernal 2025-2026.

De acuerdo con los registros históricos, la temporada de frentes fríos en México se extiende de septiembre a mayo , con un promedio anual cercano a los 58 sistemas frontales , aunque su intensidad y duración varían cada año.

El mes de enero presentará una menor actividad en comparación con diciembre de 2025, cuando se registraron ocho frentes fríos. No obstante, las autoridades advierten que los sistemas restantes aún pueden generar condiciones climáticas adversas.

Estos fenómenos mantendrán temperaturas bajas en amplias zonas del país, por lo que se recomienda a la población mantenerse informada y tomar precauciones ante posibles afectaciones.

REGIONES MÁS AFECTADAS POR LOS SISTEMAS FRONTALES

Conagua señala que los frentes fríos provocan lluvias fuertes, rachas de viento de 30 a 120 kilómetros por hora, descenso térmico y oleaje elevado en zonas costeras. El llamado evento de Norte impacta principalmente al litoral del Golfo de México, el Istmo de Tehuantepec y la Península de Yucatán.

Estados del norte y noreste como Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí experimentarán vientos intensos y lluvias. En el centro y oriente del país, se prevén descensos de temperatura acompañados de precipitaciones.

En el sureste, entidades como Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco enfrentarán lluvias muy fuertes, mientras que Campeche, Yucatán y Quintana Roo registrarán chubascos y vientos conforme avancen los sistemas frontales.

CUÁNDO COMIENZA LA TEMPORADA DE CALOR EN MÉXICO

La transición hacia la temporada de calor inicia generalmente en la tercera semana de marzo y se intensifica entre mayo y julio, antes del establecimiento pleno de la temporada de lluvias.

Sin embargo, el periodo de bajas temperaturas puede extenderse hasta mayo, lo que implica que gran parte del territorio nacional seguirá bajo la influencia de frentes fríos durante la primera mitad del año.

Conagua recomienda seguir los avisos oficiales, protegerse ante el frío, evitar cambios bruscos de temperatura y extremar precauciones por vientos fuertes y lluvias intensas.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Se aproxima la DANA a México!... ‘La Gota Fría’ azotará con lluvias torrenciales, nevadas y temperaturas bajo cero

DATOS CURIOSOS SOBRE LOS FRENTES FRÍOS

· México registra en promedio 58 frentes fríos al año

· La temporada se extiende de septiembre a mayo

· El evento de Norte eleva el oleaje en el Golfo de México

· Algunos frentes fríos pueden generar nieve en el norte

· Los cambios de temperatura pueden ocurrir en pocas horas