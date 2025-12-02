Aguanieve cubrirá a estos estados de México; Frente Frío 17 y Masa de Aire Frío generarán temperaturas de -10 grados

Para este martes, el frente frío 17 se extenderá desde el noreste del golfo de México hasta el oriente del territorio nacional, originando lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz, fuertes en Puebla e intervalos de chubascos en Tamaulipas, San Luis Potosí e Hidalgo.

Un nuevo frente frío ingresó al Territorio Mexicano y con el la posibilidad de caída de aguanieve en varios estados, de acuerdo al pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua ( Conagua).

El miércoles, el frente frío 17 se extenderá como estacionario sobre el noreste y oriente de México, ocasionando lluvias e intervalos de chubascos en dichas regiones; al finalizar el día el frente adquirirá características cálidas y se desplazará hacia el sur de Estados Unidos, dejando de afectar al territorio mexicano.

Asimismo, el ingreso de humedad procedente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, ocasionará lluvias e intervalos de chubascos en zonas del centro, sur y sureste de la República Mexicana, incluida la península de Yucatán.

A su vez, un río atmosférico sobre el noroeste y occidente del país propiciará rachas de viento en dichas regiones; lluvias aisladas en Zacatecas; así como caída de aguanieve en sierras de Durango.

La masa de aire polar asociada al frente mantendrá ambiente frío a gélido durante la mañana y noche en zonas montañosas de la Mesa del Norte y la Mesa Central, además de viento de componente norte de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en Tamaulipas y Veracruz (norte).

Durante el jueves y viernes, el nuevo sistema frontal se extenderá sobre la región fronteriza del norte de la República Mexicana, continuará interaccionando con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera y con un río atmosférico , generando descenso de temperatura en el noroeste, occidente, norte noreste, oriente y centro del territorio nacional, lluvias fuertes a muy fuertes en el occidente, noroeste y norte del país, además de probabilidad de caída de nieve o aguanieve en sierras de Sonora, Sinaloa, Durango, Chihuahua y Coahuila.

Por otra parte, un nuevo sistema frontal se aproximará al noroeste del país, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera y con un río atmosférico , propiciando descenso de temperatura, rachas de viento de 60 a 80 km/h, chubascos y lluvias puntuales fuertes en dicha región, así como probabilidad de caída de nieve o aguanieve en sierras de Chihuahua (sur) y Durango.

CLIMA PARA SALTILLO

Para Saltillo, el pronóstico de este martes, una mínima de 9 y máxima de 18 grados, con cielo nublado, el miércoles tendremos una máxima de 23 y una mínima de 13 grados, finalmente para el jueves, una máxima de 20 y mínima de 11.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PARA LA REPÚBLICA MEXICANA

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Querétaro.

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas (istmo).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla (suroeste), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

PRONÓSTICO DE LLUVIAS Y CAÍDA DE AGUANIEVE EN EL TERRITORIO NACIONAL

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Veracruz (regiones Huasteca Baja, Totonaca y Nautla).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Puebla (regiones Sierra Norte y Sierra Nororiental) y Veracruz (regiones Huasteca Alta y Capital).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Tamaulipas, San Luis Potosí (región Huasteca), Hidalgo (regiones Sierra Alta, Huasteca y Sierra de Tenango), Veracruz (regiones Sotavento, Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Durango, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León, Querétaro, Estado de México, Michoacán, Tabasco Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

PRONÓSTICO DE VIENTO PARA EL TERRITORIO MEXICANO

Viento de componente norte de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Tamaulipas, Veracruz (norte) y Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec).

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas, Jalisco, Aguascalientes, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla.

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa occidental de Baja California, costas de Tamaulipas y Veracruz.

¿QUÉ ES UNA MASA DE AIRE FRÍO?

Una masa de aire frío es una gran extensión de aire con características homogéneas de temperatura y humedad que se desplaza sobre la superficie terrestre.

Estas masas de aire suelen originarse en regiones polares o en áreas de alta latitud y se mueven hacia latitudes más bajas, influyendo en el clima y el tiempo atmosférico de las zonas por donde pasan.

Características de una masa de aire frío:

• Baja temperatura: Suelen ser más frías que el aire circundante.

• Alta presión: Generalmente están asociadas con sistemas de alta presión.

• Densidad alta: Tienden a desplazarse por debajo del aire más cálido, generando frentes fríos.

• Humedad variable: Pueden ser secas si provienen de zonas continentales o húmedas si tienen origen marítimo.

Efectos de una masa de aire frío:

• Descenso de la temperatura.

• Vientos fuertes debido a la diferencia de presión.

• Formación de frentes fríos al interactuar con masas de aire cálido.

• Posibles lluvias, nevadas o heladas, dependiendo de la humedad y temperatura del entorno.

En México, por ejemplo, durante el invierno las masas de aire frío provenientes del Ártico afectan el clima, causando descensos de temperatura, eventos de “Norte” en el Golfo de México y heladas en diversas regiones.

¿QUÉ ES UN FRENTE FRÍO?

Un frente frío se produce por el choque de dos masas de aire: una fría y una cálida; esto provoca la formación de tormentas severas y un evento de Norte. Son impulsados por una masa de aire frío a una velocidad aproximada entre 40 y 60 kilómetros/hora, por lo que tienen una duración de 3 a 7 días en nuestro país y dejan un enfriamiento del aire sobre la región por donde pasa.

De acuerdo a la climatología de México, la temporada de sistemas frontales inicia durante el mes de septiembre y concluye en mayo cuando se activa la de ciclones y huracanes; además es importante recordar que cuando los frentes interactúan con sistemas tropicales, los vuelven más inestables, duraderos y peligrosos.

Los efectos de un frente frío, además de las bajas temperaturas, son lluvias, nevadas, oleaje y viento; este último, cuando corre de norte a sur en el golfo de México e istmo de Tehuantepec, se le conoce comúnmente como Norte.

¿QUÉ HACER ANTE LA LLEGADA DE UN FRENTE FRÍO?

Ante la llegada de un frente frío, es importante tomar algunas precauciones para mantenerse seguro y cómodo. Aquí hay algunos pasos que puedes seguir:

Viste adecuadamente: Asegúrate de usar ropa abrigada y en capas para mantener el calor. Un abrigo, bufanda, guantes y gorro son esenciales para protegerte del frío.

Mantén tu hogar cálido: Si estás en casa, asegúrate de que tu sistema de calefacción esté funcionando correctamente. Si es necesario, utiliza calentadores eléctricos o de gas para mantener el ambiente cálido. Asegúrate también de sellar cualquier filtración de aire en puertas y ventanas.

Protégete del viento: El viento puede hacer que la sensación térmica sea mucho más fría. Siempre que salgas, utiliza ropa que te proteja del viento y busca lugares resguardados.

Aliméntate bien: Los alimentos calientes pueden ayudarte a mantener tu temperatura corporal. Beber bebidas calientes como té, café o chocolate caliente puede ser reconfortante.

Evita actividades al aire libre: Si las condiciones son muy frías, es mejor evitar actividades al aire libre que te expongan demasiado al frío, especialmente si no estás adecuadamente vestido.

Conduce con precaución: Las carreteras pueden volverse peligrosas debido al hielo o la nieve. Si necesitas conducir, asegúrate de hacerlo con precaución, reduciendo la velocidad y manteniendo una mayor distancia de seguridad.

Protege tus mascotas: Si tienes mascotas, asegúrate de que también estén protegidas del frío. Mantén a los animales en el interior o proporciónales refugio y mantas si están afuera.

Prepara suministros: Asegúrate de tener suficientes suministros en caso de que el clima frío cause interrupciones en el suministro de electricidad o agua. Mantén linternas, baterías y alimentos no perecederos a mano.

Mantente informado: Sigue los pronósticos meteorológicos para estar al tanto de cualquier cambio en el clima. Esto te permitirá tomar decisiones informadas sobre tus actividades y preparativos.

Cuida a las personas vulnerables: Presta atención a niños pequeños, ancianos y personas con problemas de salud, ya que son más susceptibles a las bajas temperaturas. Asegúrate de que estén bien abrigados y protegidos.

Recuerda que la clave es mantenerse informado y tomar las precauciones adecuadas para mantener tu seguridad y bienestar durante la llegada de un frente frío.