Modalidad 40: se canceló el upgrade a primera clase. El IMSS cambió las reglas de abordaje

Quien ha viajado en avión conoce la escena. Asiento 32E, entre el señor que ronca y la señora que no suelta el descansabrazos. Parece el inicio de un trayecto tortuoso, uno que no le dejará disfrutar las vacaciones soñadas. Imagine que en ese momento le ofrecen mejorar su asiento, claro, a cuenta de billetazos. Usted acepta: llegar más cómodo tiene su precio, y está dispuesto a pagarlo.

Durante años, la Modalidad 40 del IMSS funcionó exactamente así.

La Modalidad 40 permite a quien dejó de trabajar seguir cotizando por su cuenta. Aplica para quienes comenzaron a cotizar antes de julio de 1997, cuya pensión se calcula considerando, entre otros factores, el salario promedio de las últimas 250 semanas cotizadas. Si durante ese periodo cotizaba con un salario alto, su pensión subía, arribota, arribototota.

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Elegía ese salario de acuerdo con qué tantos billetes traía en el bolsillo, hasta el máximo permitido. Era como abordar el viaje a su retiro con boleto de turista, el sueldo de su último empleo, y en la puerta pagar el upgrade a primera.

El 21 de octubre la aerolínea cambió las reglas. El Consejo Técnico del IMSS publicó un acuerdo que, desde el día siguiente, limita a los nuevos pasajeros. Ahora usted aborda con el boleto de su último empleo y, cuando mucho, avanza una fila: el último salario con el que cotizó más una Unidad de Medida y Actualización (UMA). Primera clase dejó de ser una opción.

Hay más. Antes podía subirse a un vuelo que ya había despegado, así como lo leyó: inscribirse con efectos desde su baja y cubrir las cuotas atrasadas. Eso terminó para las nuevas incorporaciones.

Ahora el viaje cuenta desde el día de la solicitud y el trámite será digital. Tampoco podrá traer dos pases de abordar. Ya no será posible combinar la Modalidad 40, que cuida la pensión, con el esquema de trabajador independiente, que incluye servicio médico. Es uno u otro.

¿Y los que ya estaban sentados? Conservan su asiento hasta que concluya el periodo contratado. Pero no se confíe: cuidado con la letra chiquita. Si deja de pagar dos meses seguidos, la modalidad termina y lo bajan del avión. Si quiere volver a subir, le toca formarse con las reglas nuevas.

La aerolínea dice que es una medida temporal, mientras revisa si le alcanza para tantos pasajeros en primera clase. Hay especialistas que cuestionan si un acuerdo del Consejo Técnico puede restringir lo que la propia ley permite. Esa discusión podría llegar a tribunales.

Con este cambio, ¿dónde se paga ahora el upgrade? ¿Dónde se emite el boleto? En la nómina. El último salario con el que usted cotizó dejó de ser un dato de trámite: ahora determina hasta dónde puede mejorar su cotización mediante la Modalidad 40. Su retiro ya no se arregla al salir del trabajo. Se construye mientras sigue en él.

Habrá quien, teniendo su propia empresa, ya esté pensando en subirse el salario para ir preparando el camino. Un momento, que se encendió la señal de abróchese el cinturón.

Un sueldo que crece de golpe justo antes de la baja es un boleto que el IMSS podría revisar con lupa. Y no sería el único: el SAT también revisa el boleto.

Recordemos que estamos en la época de la materialidad: no basta con pagar un sueldo y expedir el recibo de nómina. Hay que demostrar que el trabajo se realizó, que la remuneración corresponde a las funciones desempeñadas y que existen elementos para justificarla. Y si usted controla la empresa, tampoco pierda de vista las reglas de precios de transferencia por tratarse de partes relacionadas.

¿Significa que ya no hay nada que hacer? Para nada. La conversación cambió de lugar y de momento. Antes se tenía en la ventanilla del IMSS. Hoy comienza en la estructura de su nómina, con salarios que pueda explicar y documentar sin sudar. Porque una cosa es mejorar legítimamente su remuneración y otra muy distinta es fabricar un salario para inflar la pensión.

Así que antes de soñar con el upgrade, revise su boleto. Y si va a mejorar su asiento, asegúrese de que el salario que lo respalda aguante la revisión en la puerta de abordar.